Lanterna do Brasileirão, Sport demite técnico português Pepa após derrota para o Fluminense

O técnico Pepa não resistiu à derrota do Sport para o Fluminense, na noite deste sábado, e foi demitido pela direção do clube pernambucano. O time do Recife ocupa a última colocação da tabela do Brasileirão, com apenas dois pontos. No Rio, perdeu por 2 a 1, com direito a um gol nos acréscimos.

O Sport faz seu retorno neste ano à primeira divisão do futebol nacional. Mas já volta a ficar em risco de novo rebaixamento, nesta sétima rodada do Brasileirão.

O presidente do Sport, Yuri Romão, mostrou gratidão ao comandante pelo trabalho, iniciado ainda durante a última Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ainda assim, Yuri cita que o projeto do clube para a sequência da Série A não encerrou, projetando trazer um substituto para melhorar o rendimento depois de um início ruim.

"Nós optamos por desligar o professor Pepa e toda a sua comissão técnica. Quero aqui registrar a nossa gratidão pelo trabalho desempenhado. Como já havia dito, nós fazemos parte de um projeto e esse projeto está em curso. E nós precisamos, de fato, ter algo mais, algo que possa dar sequência à nossa trajetória", declarou o mandatário.

O Sport registra nove partidas sem vencer após o tropeço no Maracanã. Pepa comandou o time pernambucano por 45 jogos, com 21 vitórias, 10 empates e 14 derrotas, resultando aproveitamento de 55,5%.