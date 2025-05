Agora vai? Kane pode quebrar 'maldição' hoje, mas não estará em campo

Imagem: F. Noever/FC Bayern via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

Kane, enfim, pode ser campeão. O atacante convive com a "maldição" de nunca ter conquistado um título como jogador profissional, mas pode ver ela ser quebrada hoje sem que ele esteja em campo.

Fim do jejum sem jogar?

Kane está suspenso. O atacante recebeu um cartão amarelo no último final de semana e não poderá jogar pelo Bayern de Munique contra o RB Leipzig, hoje, fora de casa, pelo Campeonato Alemão. A bola rola às 10h30 (de Brasília).

O inglês estará no estádio. Ele viajou com o elenco do Bayern para Leipzig e vai acompanhar a partida direto das arquibancadas.

O Bayern precisa apenas vencer. A equipe tem oito pontos de vantagem para o Bayer Leverkusen, vice-líder do Campeonato Alemão, a três rodadas do fim. Isso significa que uma vitória abrirá vantagem de 11. Como o Leverkusen poderá somar só mais nove, o triunfo já garante o título antecipado.

O título pode vir com outros resultados. Se empatar ou perder, o Bayern terá de torcer para o Bayer Leverkusen não vencer o Freiburg, no domingo, fora de casa.

Kane podia ter conquistado o título na rodada passada. O Bayern de Munique até venceu o Mainz, mas precisava que o Leverkusen não batesse o Augsburg. Entretanto, o rival conseguiu o triunfo e se manteve vivo na luta pela taça.

Os vices de Kane

Harry Kane já ficou muito perto de ser campeão, mas amargou sete vices. A maioria deles foi com o Tottenham, porém o inglês já viu sua maldição ser "esticada" na seleção inglesa e até mesmo no multicampeão Bayern de Munique.

Tottenham

Copa da Liga Inglesa 2014/15

Campeonato Inglês 2016/17

Champions League 2018/19

Copa da Liga Inglesa 2020/21

Inglaterra

Eurocopa 2020

Eurocopa 2024

Bayern de Munique

Supercopa da Alemanha 2023/24