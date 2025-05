Jogo do Corinthians hoje (3) no Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo

O Corinthians recebe o Internacional hoje, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? O jogo terá a transmissão exclusiva do Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Com Dorival Júnior à beira do campo, o Alvinegro vai em busca da recuperação. No último compromisso pela competição, a equipe foi goleada pelo Flamengo, no Maracanã.

Mais próximo do G4, o Colorado quer se consolidar entre os primeiros colocados da tabela. O Inter vem de uma vitória sobre o Juventude, no Beira-Rio, na rodada passada.

Corinthians x Inter -- Brasileirão 2025