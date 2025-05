Inter de Limeira e Monte Azul empatam pela terceira rodada da Série D

Neste sábado, a Inter de Limeira recebeu o Monte Azul. A partida terminou empatada por 1 a 1, pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O empate mantém a Inter de Limeira na segunda posição do grupo, com sete pontos. Já o Monte Azul é o sexto colocado da chave, com dois pontos.

A Inter de Limeira enfrenta o Cascavel na próxima rodada, fora de casa, no sábado, às 17h (de Brasília). O Monte Azul volta a campo no mesmo dia, contra o líder Cianorte, às 15h, como mandante.

O Monte Azul abriu o placar aos 14 minutos da segunda etapa, com gol de Sávio. Um minuto depois, o centroavante Miguel Bianconi empatou para o time da casa.

Confira outros resultados pela Série D neste sábado:

Lagarto-SE 0 x 3 Sergipe-SE



Cianorte-PR 3 x 0 FC Cascavel-PR



Santa Cruz-RN 0 x 0 Santa Cruz-PE



Rio Branco-ES 2 x 0 Porto Vitória-ES



Goiânia-GO 2 x 0 Porto Velho-RO



Joinville-SC 1 x 0 Azuriz-PR



Boavista-RJ 1 x 0 Pouso Alegre-MG



Maricá-RJ 1 x 1 Nova Iguaçu-RJ



São Luiz-RS 1 x 0 Guarany-RS



Tocantinópolis-TO 0 x 0 Sampaio Corrêa-MA



Manaura-AM 3 x 0 Tuna Luso-PA



Maranhão-MA 3 x 0 Imperatriz-MA



Ceilândia-DF 1 x 0 Capital-DF



ASA-AL 1 x 0 Penedense-AL



Uberlândia-MG 2 x 3 Operário-MS



Águia-PA 1 x 1 Manaus-AM



GAS-RR 1 x 1 Trem-AP



Mixto-MT 0 x 1 Luverdense-MT



Barra-SC 2 x 1 Marcílio Dias-SC