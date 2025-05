Inter compara lances ao criticar arbitragem e vê incoerência: 'Até quando?'

O Inter publicou, em seu Instagram oficial, dois lances envolvendo possíveis pênaltis para a equipe com o objetivo de mostrar, na visão do clube, a "incoerência" da arbitragem do futebol brasileiro. Os gaúchos acabaram derrotados por 4 a 2 para o Corinthians em jogo com polêmicas de arbitragem.

O que aconteceu

A página relembrou dois possíveis pênaltis não marcados para o time de Roger Machado: contra Palmeiras e Fortaleza, ambos válidos pelo Brasileirão.

O Inter comparou os lances ao pênalti cometido por Aguirre, que definiu o 3 a 2 para o Corinthians — os paulistas ainda marcaram, nos acréscimos, com Coronado e cravaram o 4 a 2.

O clube fechou sua manifestação alegando que há "incoerência" e "falta de critério" por parte da arbitragem brasileira.

Hoje, nos acréscimos, o VAR recomendou pênalti em um lance no qual o jogador do Inter acerta primeiro — e claramente — a bola. Nas duas jogadas deste vídeo, no mesmo campeonato, atletas colorados foram atingidos no rosto. Nenhuma falta foi marcada. Nenhuma revisão foi feita. Qual é o critério? Até quando vamos conviver com tamanha incoerência na arbitragem brasileira? nota do Inter

Veja o vídeo