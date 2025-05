Gabigol vai na contramão de Dudu e retoma 'moral' no Cruzeiro após críticas

Dudu e Gabigol chegaram juntos a um Cruzeiro cheio de expectativas no começo do ano. Enquanto o primeiro deles rescindiu seu contrato e deixou o clube pela porta dos fundos ontem, o outro retomou o prestígio após ser criticado.

Volta por cima

Gabigol conviveu com as críticas. Apesar do início com alguns gols, o atacante não colecionou atuações marcantes e passou a ser criticado em meio à má fase do time na época.

O camisa 9 chegou a ficar no banco em jogos recentes. Ele foi reserva no empate contra o São Paulo, na derrota para o Bahia e nas vitórias sobre Bragantino e Vasco.

A paz foi "selada" de vez na última partida. Gabigol teve atuação de destaque ao lado de Kaio Jorge e deu uma assistência para o companheiro marcar no triunfo por 2 a 0 contra o Vila Nova. Ele deixou o campo muito aplaudido pela torcida e teve seu nome cantado.

Eu sou muito tranquilo quanto a isso, sei da pressão que existe, tem muitas pessoas que falam as coisas sem saber. Eu procuro trabalhar, mostrar meu futebol dentro do campo, tenho tido oportunidade. Tenho ido bem, sou artilheiro do time na temporada, tenho ajudado, tenho me sentido acolhido, comissão, diretor. Estou feliz, espero continuar assim. Quando precisar de mim eu vou estar pronto.

Gabigol, após Cruzeiro x Vila Nova

Dudu sai pelos fundos

Dudu seguiu o caminho contrário de Gabigol. O atacante não engrenou no Cruzeiro e rescindiu o seu contrato com o clube ontem, dias após declaração polêmica.

O jogador não gostou de ser reserva com Leonardo Jardim. Após derrota para o Palestino, no dia 24 de abril, Dudu questionou o motivo de ficar no banco e não jogou mais.

Não estou me sentindo bem. É ruim quando a gente é titular praticamente a vida toda e depois começa a ser reserva. No meu modo de ver, eu estava vindo numa sequência boa. Não sei por que o treinador optou por me tirar do time, mas a gente respeita a opinião. É continuar trabalhando para fazer o melhor e retomar a posição. Se não for para retornar, é torcer para os jogadores fazerem bons jogos.

Dudu, após Palestino x Cruzeiro

A "crise" ficou agravada após gesto de Pedro Lourenço, dono da SAF do clube. Perguntado por um torcedor antes do jogo contra o Vasco, quando Dudu já estava afastado, ele sinalizou que o atleta deveria deixar o elenco.

Dudu e Cruzeiro negociaram e romperam o contrato. O jogador abriu mão de parte do que teria a receber pela multa estipulada em caso de rompimento do contrato e agora está livre no mercado.

Dudu durante jogo Cruzeiro contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Brasileirão 2025 Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

O atacante apagou as fotos com a camisa do clube nas redes sociais. O perfil do atleta no Instagram, agora, tem apenas registros no Palmeiras, no Al-Duhail e com a família.

O destino deve ser o Atlético-MG. O atacante tem acordo encaminhado com o maior rival do Cruzeiro e conversava com o Galo há alguns dias. O Atlético apenas esperava a rescisão para avançar.

Números da dupla no Cruzeiro

Gabigol

15 jogos (13 como titular)

7 gols

1 assistência

Dudu

17 jogos (11 como titular)

2 gols

0 assistências