Flu vira no último lance do jogo e afunda Sport na lanterna do Brasileiro

Do UOL, no Rio de Janeiro

Com um gol, literalmente, feito no último minuto por Eve, o Fluminense virou sobre o Sport, no Maracanã, por 2 a 1, e afundou o Rubro-Negro na lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas dois pontos. Já o Tricolor foi a 13 e encostou no líder Flamengo, que tem 14 e joga amanhã fora de casa contra o Cruzeiro.

Os outros gols - Os outros gols foram marcados por Pablo, para o Sport, e Kevin Serna, para o Fluminense.

Arias craque do jogo - O colombiano foi o grande nome do jogo. Deu duas assistências e ainda sofreu um pênalti que depois foi anulado pelo VAR.

Cano fora - O atacante Germán Cano foi ausência e assim ficará por tempo indeterminado. Ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo diante do Aparecidense, pela Copa do Brasil, e não tem previsão de retorno.

Próximos jogos - O Fluminense visita o San José, da Bolívia, na quinta, pela Libertadores. Já o Sport volta a campo somente no domingo, quando recebe o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo

Fluminense e Sport proporcionaram um bom primeiro tempo no Maracanã. O Tricolor tinha o controle do jogo, mas sempre que o Rubro-Negro ia ao ataque, chegava com perigo. A defesa do time carioca deixava muitos espaços quando a equipe avançava, e foi assim que os pernambucanos aproveitaram tanto no gol de Pablo como num chute cruzado de Barletta e a bola na trave de Atencio. O Flu, por sua vez, teve dois grandes lances para empatar: num chute de Canobbio que o goleiro Caíque França fez milagre e numa cabeçada de Arias embaixo da trave que foi para fora.

Na etapa final, o Fluminense passou a pressionar mais e, mesmo não tendo uma apresentação de qualidade, chegou ao gol de empate com Serna. A igualdade no placar, porém, não fez o Tricolor subir de produção, apesar de seguir em cima do adversário. Já o Sport perdeu o ímpeto nos contra-ataques, fazendo que o resultado não se alterasse.

Gols e lances

Pablo abre o marcador - O Sport abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo quando Lucas Lima foi lançado, fez um jogo de corpo na esquerda e cruzou na medida para Pablo, que de cabeça fuzilou o gol de Fábio.

Na trave! - O Sport quase ampliou cinco minutos depois quando Barletta chutou cruzado, Fábio espalmou e Atencio, na sobra, chutou na trave.

Flu empata! - O Fluminense empatou aos 14 minutos do segundo tempo, quando Arias fez grande jogada na direita e cruzou na cabeça de Kevin Serna, que havia entrado no lugar de Canobbio.

VAR anula pênalti - Aos 26, o árbitro Rafael Rodrigo Klein assinalou pênalti em Arias. O VAR, porém, foi acionado e, após verificação em vídeo, decidiu-se por anular a infração.

Gol de Eve no último lance! - Quando o empate já parecia sacramentado, Arias, sempre ele, fez uma bela jogada na linha de fundo e deu um cruzamento açucarado na cabeça de Eve, que escorou com precisão para o fundo do gol.

FLUMINENSE 2 X 1 SPORT

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Campeonato Brasileiro (7ª rodada)

Data e hora: 3 de maio de 2025, às 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein-RS

Auxiliares: Rafael da Silva Alves-RS e Michael Stanislau-RS

VAR: Daniel Nobre Bins-RS

Cartões amarelos: Lima, Carlos Alberto (FLU); Atencio, Hereda, Lucas Lima, Caíque França (SPO)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Pablo, aos 23 minutos do primeiro tempo (SPO); Kevin Serna, aos 14 minutos do segundo tempo (FLU); Eve, aos 51 minutos do segundo tempo (FLU)

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Freytes e Fuentes; Martinelli (Lezcano), Hércules (Nonato) e PH Ganso (Lima); Canobbio (Serna), John Arias e Eve. Técnico: Renato Gaúcho.

Sport: Caíque França, Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús (Dalbert); Christian Rivera, Zé Lucas (Du Queiroz) e Lucas Lima; Barletta (Arthur Souza), Atencio (Lenny Lobato) e Pablo (Carlos Alberto). Técnico: Pepa.