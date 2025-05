Fluminense vence o Sport com gol no fim e entra no G4 do Brasileirão

O Fluminense sofreu, mas venceu o Sport por 2 a 1 neste sábado, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores chegaram aos 13 pontos e assumiram o quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Já os pernambucanos seguem com apenas dois, na lanterna.

VEEEEEENNNNNCEEE O FLUMINEEEEENNNSEEEEE! EVE MARCA NO FIM, SERNA FAZ O OUTRO E O FLUZÃO BATE O SPORT POR 2 A 1 NO MARACA! VAAAAAMMMOSSSS, TRICOLOR! ???????? pic.twitter.com/Ckvpiq21iR ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 3, 2025

O Sport abriu o placar no primeiro tempo, com Pablo. Já o Fluminense virou na etapa final, com gols de Serna e Everaldo, o segundo durante os acréscimos.

Na próxima rodada, o Fluminense viaja até Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, no domingo. No mesmo dia, o Sport recebe o Cruzeiro, em Recife.

O jogo

O Fluminense tinha mais posse de bola, mas deixava espaços para os avanços do Sport. E foi em um contra-ataque que os pernambucanos abriram o placar, aos 23 minutos. Barletta foi lançado e cruzou para Pablo cabecear para a rede.

Aos 14 minutos do segundo tempo, o Fluminense conseguiu empatar o marcador no Maracanã. Arias cruzou para Serna cabecear com precisão.

O Fluminense chegou a ter um pênalti marcado pelo árbitro em campo, mas o lance foi anulado após consulta ao VAR. O confronto ficou nervoso, com muita reclamação, principalmente por parte dos cariocas.

Nos minutos finais, o Sport teve grande chance de marcar. Du Queiroz aproveitou cruzamento, mas chutou muito mal, em cima de Fábio. No último lance, o Fluminense chegou ao gol da vitória. Arias achou Everaldo, que mandou para a rede.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 x 1 SPORT

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 3 de maio de 2025 (Sábado)



Horário: 18h30(de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)



Cartões amarelos: Lima (Fluminense); Atencio, Lucas Lima, Caíque França, Carlos Alberto e Hereda (Sport)



GOLS:

FLUMINENSE: Serna, aos 14min do segundo tempo; Everaldo, aos 51min do segundo tempo



SPORT: Pablo, aos 23min do primeiro tempo

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Hércules (Nonato), Martinelli (Lezcano), Paulo Henrique Ganso (Lima) e Jhon Arias; Agustín Canobbio (Serna) e Everaldo



Técnico: Renato Gaúcho

SPORT: Caíque França, Hereda, João Silva, Chico e Igor Caris (Dalbert); Rivera, Zé Lucas (Du Queiroz) e Atencio (Lenny Lobato) e Lucas Lima; Chrystian Barletta (Arthur Sousa) e Pablo (Carlos Alberto)



Técnico: Pepa