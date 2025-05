Fluminense tenta retomar o caminho das vitórias diante do Sport no Maracanã

De olho nas primeiras posições do Brasileirão, o Fluminense enfrentará o Sport neste sábado, pela sétima rodada da competição, no Maracanã, às 18h30. A equipe carioca busca retomar o caminho das vitórias após dois tropeços consecutivos no campeonato.

O Flu está em quinto lugar, com 10 pontos, quatro atrás do Flamengo, primeiro colocado. Mas vem de empate por 1 a 1 com o Vitória e uma dolorosa derrota, por 2 a 0, no clássico com o Botafogo.

O desempenho do Fluminense na Copa do Brasil também não agradou. Na última quarta-feira, conseguiu uma vitória apertada sobre a modesta equipe da Aparecidense, por 1 a 0, pelo jogo de ida da terceira fase. Após o apito final, vaias ecoaram no Maracanã.

O atacante Germán Cano se recupera de uma distensão no ligamento do joelho esquerdo e não estará à disposição da comissão técnica. A tendência é que Everaldo, contratado para ser a "sombra" do argentino, seja utilizado no setor.

O lateral-esquerdo Gabriel Fuentes pode ganhar uma sequência entre os titulares. Após mais de um mês longe dos gramados por conta de uma lesão muscular, o colombiano fez seu retorno no último jogo e disputa a titularidade com Renê.

Autor do gol contra a Aparecidense, o atacante Keno também pode seguir desde o início. O veterano tem chance de aparecer na vaga de Canobbio, que não vive boa fase desde que o técnico Renato Gaúcho assumiu o cargo. O escolhido deve formar o trio de ataque com Arias e Everaldo.

Desfalque nas últimas duas partidas por conta de uma conjuntivite, o volante Hércules volta a ser relacionado. Ele provavelmente começará entre os reservas, enquanto Martinelli e Nonato devem ser titulares no meio-campo. O último tem a concorrência de Facundo Bernal.

O zagueiro Thiago Silva, com uma lesão muscular na coxa direita, e o meia Riquelme Felipe, com uma entorse no joelho esquerdo, seguem longe dos gramados. Os também meias Isaque e Renato Augusto, ambos em processo de recondicionamento físico, aumentam a lista de desfalques.

Por outro lado, o Sport é o único time que ainda não venceu. Lanterna da competição, com apenas dois pontos, o clube perdeu quatro jogos e empatou dois. Na última rodada, foi derrotado pelo Red Bull Bragantino, por 1 a 0.

O lateral-esquerdo Dalbert, recuperado de um problema na panturrilha, e o atacante Pablo, liberado após tratar uma lesão no adutor da coxa esquerda, são novidades e reforçam as opções do técnico Pepa. Além da dupla, o volante Rivera, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo no último jogo, também está de volta e deve ser titular.

O time pernambucano não deve contar com o atacante Gonçalo Paciência, que está no departamento médico tratando um incômodo na coxa. Por outro lado, o volante Sérgio Oliveira, em transição depois de um desconforto muscular, tem mais chance de ser relacionado. Caso esteja apto, disputa vaga com o jovem Zé Lucas.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE X SPORT

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Juan Freytes e Gabriel Fuentes (Renê); Martinelli, Nonato (Bernal) e Ganso; Jhon Arias, Everaldo e Keno. Técnico: Renato Gaúcho.

SPORT - Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas (Sérgio Oliveira), Du Queiroz e Lucas Lima; Chrystian Barletta e Pablo. Técnico: Pepa.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).