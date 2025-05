Fluminense marca nos acréscimos, bate Sport e já mira primeiras posições do Brasileirão

Com um gol de Everaldo aos 51 minutos do segundo tempo, o Fluminense venceu por 2 a 1, de virada, o Sport, neste sábado, no Maracanã, pela sétima rodada. Os comandados de Renato Gaúcho não foram bem no primeiro tempo, quando sofreram o gol. Mas reagiram na etapa complementar, empataram e contaram com a sorte para vencer no lance final.

A vitória faz o Fluminense quebrar um jejum de dois jogos sem vitória. E, com 13 pontos, sobe para a quarta posição. O Sport continua sem vencer e tem dois pontos, sem abandonar a lanterna da tabela.

O time carioca iniciou o jogo em velocidade, cruzando a bola pelo alto na pequena área do visitante. O Sport se manteve firma no propósito de se defender e quando pode mostrou ser perigoso nos contra-ataques.

Assustou num chute cruzado de Barletta, defendido por Fábio, e abriu o placar aos 23 minutos, após um lançamento da defesa para a disparada de Lucas Lima pelo lado esquerdo. O cruzamento saiu no alto e Pablo entrou de frente para cabecear no alto: 1 a 0.

Por alguns momentos o Fluminense perdeu a tranquilidade e o Ceará quase ampliou aos 28 minutos. Outro chute diagonal de Barletta, Fábio deu um tapa na bola para ao lado, Atencio pegou o rebote e, mesmo sem ângulo, chutou a e a bola bateu na trave.

A torcida não gostou e vaiou, enquanto o técnico Renato Gaúcho pedia para seus reservas irem para o aquecimento, sinalizando possíveis mudanças. Mas nos últimos minutos, o Fluminense foi ao ataque e teve chances para empatar.

O goleiro Caíque França salvou duas vezes o Sport. Primeiro num chute rasteiro de Canobbio e que ele mandou para escanteio, depois numa cabeçada, também de Canobbio, que ele fez até pose no alto pra defender. Arias ainda perdeu de cabeça na pequena área, aos 44, mandando por cima do travessão. Mais vaias da torcida na saída dos tricolores para o intervalo.

O Fluminense voltou mudado para o segundo tempo com Serna no lugar de Canobbio. E também mudou sua postura, com mais agressividade. Everaldo, de cabeça, só não empatou, aos 11, porque Caíque França espalmou por cima do travessão.

O goleiro, porém, não evitou o gol aos 14 minutos. Arias recebeu no lado direito, passou por Barletta e cruzou forte para Serna desviar de cabeça para as redes: 1 a 1.

Melhor em campo, o time carioca teve um pênalti a seu favor, aos 26 minutos, quando Arias se tocou em dois defensores. O árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) estava bem posicionado e marcou a falta dentro da área. Mas, chamado pelo VAR, anulou a marcação.

O jogo ficou aberto nos minutos finais. O Sport quase marcou, aos 43, num chute de Du Queiroz, que Fábio encaixou. Do outro lado, aos 47 minutos, Caíque França salvou o Sport ao espalmar cabeçada de Everaldo. De tanto insistir, ele desempatou, de cabeça, aos 51 minutos, após outro cruzamento perfeito de Arias.

Pela oitava rodada, os dois times só voltam a campo no dia 11. O Fluminense vai visitar o Atlético-MG, enquanto o Sport vai atuar no Recife diante do Cruzeiro. Antes disso, pela Copa Sul-Americana, o time carioca vai defender a liderança do Grupo F, com sete pontos, diante do lanterna San José-BOL, com um ponto. O jogo será disputado na Bolívia, na próxima quinta-feira.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 2 X 1 SPORT

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli (Lezcano), Hércules (Nonato) e Ganso (Lima); Jhon Arias, Everaldo e Canobbio (Serna). Técnico: Renato Gaúcho.

SPORT - Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús (Dalbert); Rivera, Zé Lucas (Du Queiroz), Atencio (Lenny Lobato) e Lucas Lima; Chrystian Barletta (Arthur Sousa) e Pablo (Carlos Alberto). Técnico: Pepa.

GOLS - Pablo, aos 23 minutos do primeiro tempo. Serna, aos 14, e Everaldo, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lima (Fluminense); Atencio, Hereda, Caíque França, Carlos Alberto e Lucas Lima (Sport).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA - R$ 770.363,00.

PÚBLICO - 18.754 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).