Faro de gol de Pedro vem dos tempos de 'Queixinho' no futsal: 'Era absurdo'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Ídolo da maior torcida do Brasil, Pedro é considerado um dos principais centroavantes do país. Porém, muito antes de encantar os torcedores do Flamengo e os fãs de futebol em geral, ele já fazia sucesso e balançava as redes nas quadras cariocas quando ainda era conhecido como "Queixinho".

'Quem é do Méier não bobéier'

Pedro jogou futsal pelo Sport Club Mackenzie, agremiação de 108 anos do bairro do Méier (RJ), onde morou Imagem: Arquivo Pessoal

Quem conhece o subúrbio do Rio de Janeiro sabe na ponta da língua uma famosa frase que atravessa gerações e que caracteriza o bairro do Méier, na Zona Norte, onde o atacante foi nascido e criado: "Quem é do Méier não bobéier".

Fazendo jus ao ditado, Pedro não bobeou quando teve a oportunidade de dar seus primeiros passos no mundo da bola ingressando na categoria sub-7 do Mackenzie, famoso clube de futsal da região e que foi fundado em 1914.

Hoje diretor de esportes da agremiação, José Marcos foi treinador de Pedro dos 7 aos 17 anos, entre idas e vindas do jogador entre o campo e o salão. Ele garante que o faro de gol vem desde criança.

Ele sempre foi pivô no futsal. Era como se fosse um centroavante, hoje não tem mais esse tipo pivô. Era um absurdo a percepção dele, a criatividade dele, era impressionante. Ele fazia gols simplificando muito, uma coisa que não era tão óbvia ele ia e fazia. Era um artilheiro nato.

José Marcos, treinador de Pedro no Mackenzie

Apelido o acompanhou quase até o profissional

Pedro era conhecido como "Queixinho" nos tempos de futsal da base no Rio de Janeiro Imagem: Arquivo pessoal

E foi ali no Mackenzie que ele ganhou o apelido de Queixinho, que o acompanhou até pouco antes de se profissionalizar. A oficialização do nome Pedro aconteceu já na transição do atacante da base para o profissional do Fluminense.

Ele foi chamado assim desde pequeno, até chegar ao profissional. Acho que depois os clubes começaram a pedir para parar, como geralmente fazem hoje em dia. Acredito que foi isso. Mas eu, particularmente, nunca o chamei assim, sempre chamei de Pedro. Antigamente tinha essa cultura do apelido, e eu até concordo que não deva ter mais.

José Marcos, treinador de Pedro no Mackenzie

Características do futsal no campo

Pedro sempre fez gols contra os grandes da capital e também em finais pelo Mackenzie Imagem: Arquivo pessoal

Presidente do Mackenzie há décadas, Eugênio Bastos enxerga diversas características do futsal que Pedro ainda aplica no campo, principalmente a proteção da bola e o estilo pivô, onde consegue segurar os marcadores, girar para a finalização ou servir os companheiros.

Ele sempre gostou de fazer essa proteção com a 'asa' aberta. Ele faz isso muito bem. Não é fominha, muitas vezes procura a opção do passe para o companheiro mais bem colocado. É um grande jogador.

Eugênio Bastos, presidente do Mackenzie

Pedro não foi o único jogador que atua no futebol profissional e que já passou pelo futsal do Mackenzie. Estão também na lista o goleiro Hugo Souza (Corinthians), os volantes Caio Alexandre (Bahia), Alexsander (ex-Fluminense) e Ronald (Vitória), o meia Pepê (Grêmio), os irmãos Rafael e Fábio (ex-Manchester United), entre outros.

O Neneca (antigo apelido de Hugo Souza) também jogou no Mackenzie, é da geração seguinte a do Pedro. Esse gol que o Pedro fez nele foi puro futsal (no 4 a 0 do Fla sobre o Corinthians). Eu achei até curioso porque ele está vindo de uma contusão, mas isso é visão do futsal. Quando o Neneca saiu jogando errado, ele bateu de primeira. Isso é puro futsal.

José Marcos, treinador de Pedro no Mackenzie

Não era travesso: 'O negócio dele era jogar'

No Mackenzie, Pedro era do mesmo time de Ronald Lopes (número 2), hoje volante do Vitória Imagem: Arquivo pessoal

O perfil sereno de Pedro no Flamengo já o acompanhava desde pequeno. Nem mesmo na infância e na adolescência ele deu trabalho no Mackenzie. O que importava para o aspirante à atacante era balançar as redes adversárias.

O Pedro sempre foi muito tranquilo, calado. E naquela idade os meninos são levados. Esses goleiros são brabos (risos), mas eu sei lidar com eles, fico sempre na brincadeira, o Pedro ria pra burro. Ele não era sacana, o negócio dele era jogar bola.

José Marcos, ex-técnico de Pedro no Mackenzie

Orgulho do Méier

Quando ainda morava no Méier, Pedro comemorou aniversário com a temática do Flamengo Imagem: Arquivo Pessoal

O Méier é um bairro muito tradicional do subúrbio carioca. De lá surgiram, por exemplo, o sambista João Nogueira e a apresentadora Fátima Bernardes. Mais recentemente, ganhou fama por ser o local ficcional do programa de humor "Vai que Cola", do Multishow.

Pedro é o "cria" do mundo da bola do local. O atacante morou na região até a adolescência e início da juventude, mais precisamente na rua Aquidabã. Por lá, inclusive, chegou a comemorar o aniversário com a temática do Flamengo, seu clube de coração desde pequeno.

Quando tinha jogo do Flamengo, a casa dele ficava cheia. A família toda sempre foi muito Flamengo. Era a maior animação e ia até tarde.

Alexandre Sandim, ex-vizinho de Pedro no Méier

Presidente do Mackenzie, Eugênio Bastos não esconde o orgulho do cria ilustre do clube. O dirigente, que também é professor, o coloca como espelho para os mais jovens.