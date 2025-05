Ex-campeã, Miesha Tate perde para Yana Santos no UFC e amplia má fase

Ex-campeã do peso-galo (61 kg) feminino do UFC, Miesha Tate voltou ao octógono neste sábado (3), mas não conseguiu embalar uma nova sequência positiva. No card do UFC Des Moines, a veterana foi superada por Yana Santos por decisão unânime dos juízes.

Tate, que ocupa a 12ª posição no ranking da categoria, não atuava desde dezembro de 2023 e tentava retomar a boa fase. No entanto, encontrou dificuldades diante da consistência da rival. Ao longo dos três rounds, a 10ª colocada apresentou maior volume e controle das ações, garantindo vantagem clara nas papeletas ao final da disputa.

O resultado amplia o momento delicado vivido pela americana, que venceu apenas duas de suas últimas sete lutas. Campeã em 2016 após vencer Holly Holm, Miesha tem enfrentado desafios para se manter competitiva na elite da divisão.

Por outro lado, a lutadora russa respira aliviada. Casada com o brasileiro Thiago 'Marreta', Santos conquistou sua segunda vitória consecutiva e volta a se posicionar entre os principais nomes do peso-galo após um período de instabilidade. O triunfo pode render novos desafios contra atletas da parte de cima do ranking.

A luta

Tate começou a disputa de forma agressiva. Ao se recusar a tocar as luvas com a oponente no início do combate, já partiu para cima com uma sequência de golpes. Apesar da pressão inicial, diminuiu o ritmo, e o duelo ficou mais equilibrado. Na reta final do round, Yana passou a dominar a trocação e castigou com chutes potentes que balançaram a rival.

No segundo assalto, a americana iniciou de maneira precipitada e logo foi ao solo após um chute baixo, mas se levantou rapidamente. A representante da Rússia, por sua vez, manteve o domínio com combinações precisas de socos e chutes, frustrando a estratégia da ex-campeã com movimentação constante e boa leitura de distância.

No terceiro e último round, o panorama seguiu semelhante, com Santos superior na luta em pé. Ainda assim, Miesha conseguiu aplicar uma queda - algo que buscava desde o início - e tentou usar seu grappling para reverter o cenário. Trabalhou no ground and pound e chegou a pegar as costas da oponente, ameaçando uma finalização, mas não conseguiu superar a resiliência da adversária, que se defendeu bem até o fim do combate.

Confira todos os resultados do UFC Des Moines abaixo:

Yana Santos venceu Miesha Tate por decisão unânime

Azamat Bekoev venceu Ryan Looder por nocaute no primeiro round

Gillian Robertson venceu Marina Rodriguez por nocaute técnico no segundo round

Quang Le venceu Gaston Bolanos por finalização no segundo round

Thomas Petersen venceu Don'tale Mayes por decisão unânime

Juliana Mille venceu Ivana Petrovic por decisão unânime

