Everaldo vibra com gol da vitória do Fluminense: "A bola chegou e fui muito feliz"

O Fluminense venceu o Sport por 2 a 1 neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

O gol da vitória dos cariocas aconteceu no último lance da partida, com Everaldo. O atacante ganhou a titularidade após a lesão de Germán Cano. Ele vibrou com o tento e destacou que trabalha para sempre conseguir finalizar bem as chances criadas.

"Infelizmente aconteceu a lesão do Cano. Que ele melhore e volte logo para nos ajudar. Sempre fui consciente que uma hora a oportunidade iria chegar, não só nos jogos, mas de entrar como titular. O Renato sempre fala. A bola sempre vai chegar. Desta vez, a bola chegou e fui muito feliz", disse.

EVERAAAAAAAAALDOOOOOOOOOOOO! AOS 51 DO SEGUNDO TEMPO PRA VIRAAAAAAAR O JOGO! ???????? pic.twitter.com/pk0hsBFM01 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 3, 2025

Everaldo afirmou que está pronto para assumir o comando de ataque do Fluminense durante a recuperação de Cano.

"Desde que cheguei estou aqui para ajudar. Seja entrando no jogo ou começando. Vou continuar treinando forte para seguir ajudando o Fluminense", declarou.

O Fluminense passa a focar novamente na Sul-Americana. Os tricolores encaram o San José-BOL, nesta quinta-feira, em La Paz. O técnico Renato Gaúcho deve, mais uma vez, escalar uma equipe alternativa.