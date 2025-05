Esperanças de título espanhol do Atlético sofrem novo golpe com empate contra Alavés

VITORIA-GASTEIZ, ESPANHA (Reuters) - As esperanças cada vez menores do Atlético de Madrid de ganhar o título da LaLiga sofreram um golpe potencialmente doloroso no sábado, quando o time empatou sem gols com o Alavés, ameaçado de rebaixamento, no Estádio Mendizorrotza.

O Atlético permanece em terceiro na classificação, com 67 pontos, nove atrás do líder Barcelona, que viaja para enfrentar o Real Valladolid ainda neste sábado. O Alavés subiu para a 16ª posição, três pontos à frente das posições de rebaixamento.

O primeiro tempo foi cauteloso, sem um único chute a gol. O momento mais notável foi quando o atacante do Atlético, Julian Alvarez, foi expulso por dar um chute alto em Facundo Garces, embora o cartão vermelho tenha sido anulado depois que o árbitro consultou o monitor ao lado do campo.

O técnico do Atlético, Diego Simeone, fez cinco mudanças no segundo tempo na tentativa de agitar o jogo e, embora as substituições tenham animado a partida, o Atlético não conseguiu encontrar o gol da vitória, apesar de criar uma série de chances no final.

