Duplantis fica abaixo do recorde no salto com vara

03/05/2025 10h59 SHAOXING, CHINA (Reuters) - Armand Duplantis dominou o salto com vara, mas não conseguiu melhorar seu recorde mundial e o americano Cordell Tinch se tornou o quarto atleta com barreiras mais rápido de todos os tempos na Liga Diamante de Xangai-Keqiao no sábado. O campeão olímpico e mundial Duplantis saltou 6,11 metros para vencer a competição confortavelmente, superando o grego Emmanouil Karalis (6,01), mas falhou em sua única tentativa, com 6,28, um centímetro a mais que o recorde estabelecido em fevereiro. "O salto não foi tão bom, e a corrida também não foi tão boa", disse o sueco. "(Mas) fazer uma boa tentativa mesmo sem estar me sentindo bem é, na verdade, algo muito bom." Tinch, que derrotou o recordista mundial dos 110 m com barreiras Grant Holloway na abertura da série em Xiamen na semana passada, quebrou o recorde da competição de Liu Xiang com uma corrida rápida de 12,87 segundos, igualando o melhor desempenho de Dayron Robles em sua carreira. "Parece muito bom", disse Tinch, ficando atrás apenas dos compatriotas Aries Merritt, Holloway e Devon Allen na lista de todos os tempos. "Eu senti que ia correr algo rápido, (mas) não sabia que seria 12,8." O sul-africano Akani Simbine reforçou sua vitória em Xiamen na semana passada ao ultrapassar o medalhista olímpico de prata Kishane Thompson nas últimas passadas para vencer os 100 m em 9,98 segundos. O jamaicano Thompson ficou em segundo com 9,99, e o botsuano Letsile Tebogo, que venceu os 200 m nas Olimpíadas de Paris, ficou em terceiro com 10,03.