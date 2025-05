Destaque do Brasil, Kamilla Cardoso projeta temporada da WNBA: "Expectativas estão muito altas"

Principal destaque do basquete feminino do Brasil, a pivô Kamilla Cardoso disputará em 2025 sua segunda temporada da WNBA pelo Chicago Sky. A brasileira, que jogou na China nos últimos meses, falou sobre a expectativa para o torneio.

Em sua primeira temporada pela WNBA, Cardoso, que foi a terceira escolha do Draft, teve média de 9,8 pontos, 7,9 rebotes e 1,4 tocos por partida. Com o desempenho, ela garantiu um lugar na equipe ideal de calouras do ano do torneio.

"As minhas expectativas estão muito altas para a segunda temporada, eu venho treinando bastante. Vai ser totalmente diferente do que foi ano passado, até porque eu estava machucada na metade da temporada. Esse ano, graças a Deus, estou 100% saudável, estou pronta para começar a jogar. Estar na China me ajudou muito na questão do basquete, a minha mentalidade, ser mais confiante em mim mesma e saber que cada dia tenho que trabalhar para subir degraus", comentou a atleta, em coletiva realizada na última sexta-feira.

Após a primeira temporada pelo Chicago Sky, Kamilla defendeu o Shanghai Swordfis, da China, durante o período de pausa entre as temporadas da WNBA. A brasileira revelou que recuperou a confiança no basquete chinês.

"Para essa segunda temporada o meu foco é tudo. Esse ano eu quero melhorar bastante por inteiro. Foi bom eu ter ido para a China porque me ajudou a ter confiança em mim mesmo", completou.

Cardoso é o principal destaque do Brasil e já soma no currículo os títulos do Sul-Americano de 2022 e a Americup de 2023. A pivô comentou o apoio que recebe dos torcedores brasileiros.

"Para mim isso é uma honra. Eu entrei na seleção faz pouco tempo, então é muito importante ver a quantidade de brasileiros que me apoiam e que estão torcendo por mim", disse.