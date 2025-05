Cruzeiro x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Líder isolado, o Flamengo visita o Cruzeiro na tarde deste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no Mineirão, a partir das 18h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Record (TV Aberta), do Premiere (pay-per-view) e da CazéTV (Youtube).

Esta será a primeira vez que o Rubro-Negro vai enfrentar o ídolo Gabigol, que deixou o clube após cinco temporadas, no final do ano passado. Autor de gols decisivos, como os dos títulos da Libertadores de 2019 e 2022, o atacante caiu de rendimento nos últimos dois anos e acabou não tendo seu contrato renovado ao fim de 2024 e assinou com a Raposa.

"Todos sabem do meu carinho e do meu amor pelo Flamengo. Isso nunca vou esconder. É um time que está no meu coração. Espero que seja um encontro legal e que o Cruzeiro vença", afirmou Gabigol em entrevista ao SporTV.

Cruzeiro e Flamengo chegam embalados para o duelo após vitórias seguidas no Brasileiro e na Copa do Brasil. O Fla assumiu a liderança isolada com a goleada sobre o Corinthians no último domingo, alcançando os 14 pontos. Na última quinta-feira, derrotou o Botafogo-PB, fora de casa, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Já a Raposa chegou à quarta posição na tabela, com 10 pontos, ao vencer o Vasco da Gama na rodada passada. Pelo mata-mata nacional, a equipe mineira superou o Vila Nova, no Mineirão.

Para encarar o desafio em BH, o técnico Filipe Luís, que poupou os titulares contra o Botafogo-PB, deve mandar a campo os mesmos onze que iniciaram a partida contra o Timão. Ausência confirmada será a do lateral Viña, que segue em recuperação de uma cirurgia no joelho. Já o também lateral Alex Sandro é dúvida para a partida.

Gonzalo Plata, com dores no joelho direito devido a um edema ósseo, também será desfalque.

No Cruzeiro, o técnico Leonardo Jardim, que poupou alguns atletas contra o Vila Nova, contará com a volta do zagueiro Fabrício Bruno, ex-Fla, após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo. Já os lesionados João Marcelo e Matheus Henrique, estão fora do confronto.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO X FLAMENGO

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: Domingo, 4 de maio de 2025



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Maria Mastella Moreira (RS)



VAR: Wagner Reway (PB-VAR-Fifa)

CRUZEIRO: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge



Técnico: Leonardo Jardim

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro



Técnico: Filipe Luis