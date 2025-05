Jorge Jesus se despede do Al-Hilal; técnico é um dos alvo da seleção brasileira

O técnico Jorge Jesus se despediu hoje do Al-Hilal, equipe que comandou por duas temporadas (23/24 e 24/25). Cotado para assumir o comando técnico da seleção brasileira, o português foi demitido pelo clube saudita após a eliminação na Liga dos Campeões da Ásia.

"Foram dois anos de entrega total, conquistas históricas e um orgulho imenso por liderar um grupo extraordinário. Obrigado, Al-Hilal. Obrigado a todos que fizeram parte deste caminho inesquecível. Levo cada vitória, cada desafio e cada aplauso no coração. Com gratidão, Jorge Jesus", escreveu Jesus, por meio de seu Instagram.

Jorge Jesus tinha vínculo com o time saudita até junho do próximo ano. O treinador vivia a expectativa de comandar o clube na disputa do Super Mundial de Clubes, competição que ocorre entre os dias 15 de junho e 13 de julho e conta com participações de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. O Al-Hilal está no Grupo H, com Real Madrid, Pachuca e RB Salzburg.

Nesta temporada, o Al-Hilal disputou 46 jogos, com 31 vitórias, oito empates e sete derrotas. Nessa passagem pelo clube saudita, Jorge Jesus comandou o time em 105 partidas e conquistou quatro títulos: Liga Saudita (2023/2024), Supertaça da Arábia Saudita (2023/2024 e 2024/2025), além da Copa do Rei da Arábia Saudita (2023/2024).

Na última terça-feira, o Al-Hilal perdeu por 3 a 1 do Al-Ahli e caiu na semifinal da Champions Asiática. Na Liga Saudita, o time está na segunda posição, com seis pontos a menos que o líder Al-Ittihad, a cinco rodadas do fim da competição. O clube anunciou que o técnico interino Mohammed Al-Shaloub será o comandante da equipe nos próximos jogos.