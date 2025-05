Corinthians bate Inter com hat-trick de Yuri Alberto, três VARs e expulsão

O Corinthians venceu o Internacional por 4 a 2 na noite deste sábado, na Neo Química Arena, pela 7ª rodada do Brasileirão.

Os gols do Timão foram marcados por Yuri Alberto, três vezes, e Igor Coronado. O Inter marcou com Aguirre e Thiago Maia.

O Timão saiu na frente, o Colorado chegou a virar ainda na primeira etapa, mas o Corinthians buscou a vitória com gol de pênalti nos acréscimos. Ainda deu tempo para Igor Coronado marcar um golaço de cobertura aos 58 minutos e ampliar.

O Corinthians teve um jogador a mais desde os 16 minutos da segunda etapa e pressionou muito. A alteração de Dorival Jr no intervalo, com a entrada de Matheus Bidu, se mostrou fundamental para a virada.

O Corinthians ainda teve dois gols anulados com auxílio do VAR. Em ambas as jogadas, o árbitro Paulo César Zanovelli foi ao monitor e marcou falta na origem dos lances.

O VAR também entrou em ação para auxiliar na marcação do pênalti no final do jogo. Romero acertou Matheus Bidu e o árbitro marcou o pênalti que deu a vitória ao Timão.

Com o resultado, o Corinthians chegou a dez pontos ganhos. O Inter continuou com nove pontos conquistados.

O Timão volta a campo nesta terça-feira pela Sul-Americana quando recebe o América de Cali. Já o Inter joga na quinta-feira, na Colômbia, contra o Atlético Nacional pela Copa Libertadores.

Lances Importantes

Na trave! Aos 11, Romero chegou pela esquerda em passe de Yuri Alberto e cruzou para a área. Memphis Depay tocou de cabeça, mas não pegou em cheio. A bola subiu e caiu de repente acertando a trave do goleiro Anthoni, que escorregou no processo e viu a trave salvar o Inter.

1 x 0. Aos 25, Memphis Depay deu bom lançamento para Yuri Alberto. O camisa 9 invadiu a área, cortou a marcação duas vezes e bateu de esquerda no contrapé de Anthoni para abrir o placar.

Hugo! Aos 33, Wesley costurou pela esquerda do ataque, puxou para dentro e bateu rasteiro cruzado de direita. Hugo caiu para fazer boa defesa e jogar a bola em escanteio.

1 x 1. Aos 38, Carillo errou a saída de bola e Thiago Maia recuperou. A bola foi logo passada para Wesley, que chegou ao fundo pelo lado esquerdo e cruzou para a área. Hugo Souza tentou interceptar, mas não achou nada e a bola caiu do outro lado para a chegada de Aguirre, que mandou para as redes.

2 x 1. Aos 42, Alan Patrick carregou pela intermediária direita, soltou para Aguirre, que mandou para Fernando mais ao centro. De primeira, o volante acionou a ultrapassagem de Alan Patrick, que tocou do fundo para o meio da área para encontrar Thiago Maia sozinho, já sem Hugo que tinha vindo abafar o lance. O volante só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes e virar o jogo.

Pra fora! Aos 45, Alan Patrick errou passe na saída, Memphis retomou e a bola ficou com Yuri Alberto. Ele acionou Romero pela esquerda e o paraguaio chegou para finalizar, mas Vitão conseguiu o corte na recuperação. No escanteio, Memphis jogou na área e a bola sobrou para Yuri Alberto finalizar no bico da pequena área e Anthoni salvar o Inter com os pés. No rebote, Raniele tentou de cabeça, mas a bola subiu demais.

Anulado. Aos oito minutos da segunda etapa, Romero recebeu pela esquerda e, sem querer, ajeitou para Yuri Alberto, que encheu o pé e empatou o jogo. Na sequência, o VAR recomendou análise de uma falta na origem do lance: um carrinho de Matheuzinho em Wesley. Paulo César Zanovelli foi ao monitor, marcou a falta e anulou o gol.

Vermelho. Aos 16, Bruno Henrique, que já tinha amarelo, fez falta em Raniele, foi advertido com o segundo cartão e expulso de campo.

2 x 2. Aos 18, Carrillo recebeu pela direita e cruzou na segunda trave. Matheus Bidu chegou tocando de cabeça para o centro e Yuri Alberto, que disputa com a zaga e toca de cabeça para o fundo das redes.

Na trave! Aos 30, Carrillo sempre solto pela direita meteu o cruzamento para Depay no meio da área. O holandês cabeceou firme, mas carimbou a trave de Anthoni.

Anulado de novo! Aos 32, mais uma vez Carrillo recebe com total liberdade do lado direito e cruza de novo para Depay. Dessa vez, o holandês recebe um pouco mais atrás e na medida para chutar para o gol de primeira. A bola explode no travessão, mas dessa vez do lado certo: ela quica no chão e sobe já dentro das redes. O VAR, no entanto, recomenda revisão novamente por falta no início do lance. Zanovelli vai ao monitora e marca falta de André Ramalho na origem da jogada, anulando o gol.

Anthoni! Aos 42, em novo cruzamento da direita, Bidu chegou na segunda trave, mandou para o meio da área e Cacá chegou finalizando. A bola desviou na marcação e Anthoni defendeu com a perna. No rebote, Depay tentou de cabeça e Anthoni no reflexo fez brilhante defesa para salvar o Inter.

3 x 2. Oscar Romero tentou cortar bola na defesa do Colorado, mas acabou acertando Matheus Bidu. O VAR recomentou a revisão e, no monitor, Zanovelli marcou pênalti. Na cobrança, Yuri Alberto cobrou bem e sem chances para Anthoni para marcar seu terceiro no jogo.

4 x 2. Golaço de Igor Coronado. Aos 58 minutos, ele recebeu pela esquerda, avançou e, na cara de Anthoni, tocou de cobertura.

Ficha técnica

Corinthians 4 x 2 Internacional

Campeonato Brasileiro - 7ª rodada

Data: 3/5/2025 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo-SP

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan da Costa de Oliveira (MG)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Gols: Yuri Alberto (25'/1ºT, 18'/2ºT e 49'/2ºT) e Igor Coronado (58'/2ºT); Aguirre (38'/1ºT) e Thiago Maia (42'/1ºT)

Amarelos: Bruno Henrique (2) e Oscar Romero; Matheuzinho, Yuri Alberto, Charles

Vermelho: Bruno Henrique

Público pagante: 44.569

Renda: R$ 3.041.403,00

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo (Matheus Bidu): Raniele (Igor Coronado), José Martínez (Maycon) e André Carrillo (Charles); Romero (Talles Magno), Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Jr

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia (Ronaldo), Bruno Henrique e Alan Patrick (Oscar Romero); Wesley (Luis Otávio) e Ener Valencia (Gustavo Prado). Técnico: Roger Machado