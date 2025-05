Corinthians terá volta de Memphis e ausência de Angileri contra o Inter; veja escalações

O Corinthians está definido para o jogo deste sábado, contra o Internacional, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de um trauma na perna direita, o atacante holandês Memphis Depay será titular da equipe.

O camisa 10 formará trio de ataque com Yuri Alberto e Romero. Na lateral-esquerda, Hugo herda a vaga de Angileri, baixa de última hora por controle de carga. Gustavo Henrique, que passou por uma cirurgia para tratamento de hérnia inguinal, é outro desfalque.

A escalação do Timão, portanto, tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo; Raniele, José Martínez e André Carrillo; Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto.

A partida marcará a estreia do técnico Dorival Júnior diante da torcida corintiana. Ele iniciou sua trajetória pelo Corinthians com o pé direito ao vencer o Novorizontino pela Copa do Brasil, na última quarta-feira, mas tem a missão de tornar a equipe mais consistente no Brasileirão. O time tem oscilado na liga nacional e ocupa a 12ª posição da tabela, com sete pontos.

Do outro lado, o Internacional se reabilitou dos tropeços recentes e vem de dois triunfos consecutivos: diante do Juventude, pelo Brasileiro, e Maracanã-CE, pela Copa do Brasil. O Colorado é o sexto colocado da Série A, com nove pontos.

Apesar do bom momento, o técnico Roger Machado lida com uma longa lista de desfalques. Dentre eles, os atacantes Vitinho e Rafael Borré.

O Inter vai a campo com: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley e Enner Valencia.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O árbitro do confronto será Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG). Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) comandará o VAR.