Corinthians conta com lei do ex de artilheiro para findar jejum de quase cinco anos contra o Inter

O Corinthians mede forças com o Internacional neste sábado, na Neo Química Arena, e tenta quebrar um antigo jejum diante do rival gaúcho. Para isso, a equipe agora comandada por Dorival Júnior conta com o faro artilheiro do ex-jogador do Colorado, Yuri Alberto.

A última vitória do Timão sobre o Inter foi há quase cinco anos atrás, em outubro de 2020. Na oportunidade, a equipe alvinegra levou a melhor por 1 a 0 em Itaquera, com gol de Matheus Davó.

De lá para cá, os times se encontraram nove vezes. Foram sete empates e dois triunfos do Internacional.

O Corinthians quer findar o tabu e, para isso, espera contar com mais uma "lei do ex" de Yuri Alberto. Artilheiro do Timão na temporada, com oito gols, o camisa 9 costuma balançar as redes dos clubes os quais já vestiu a camisa.

O atacante, que defendeu o Colorado entre 2020 e 2022, já reencontrou o time gaúcho em quatro oportunidades desde que acertou com a equipe do Parque São Jorge. Ele não venceu nenhuma vez, mas guardou três tentos.

No último embate entre os clubes, em outubro do ano passado, foi Yuri Alberto o responsável pelos dois gols do Corinthians no empate por 2 a 2. Um deles contou com assistência de Memphis Depay, que está recuperado de um trauma na perna direita e pode reforçar o Timão no jogo deste sábado.

A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília) na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Será a estreia de Dorival Júnior diante da torcida alvinegra.

O treinador iniciou sua trajetória pela equipe com o pé direito ao vencer o Novorizontino, pela Copa do Brasil, mas tem a missão de tornar o Corinthians mais consistente no Brasileirão. O time, que vem de uma goleada contra o Flamengo, tem oscilado e ocupa a 12ª colocação da tabela, com sete pontos conquistados.