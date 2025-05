Corinthians bate Inter com três de Yuri Alberto e volta a vencer pelo Brasileiro

O Corinthians suou, mas derrotou o Internacional por 4 a 2 neste sábado, na estreia do técnico Dorival Júnior na Neo Química Arena e no Campeonato Brasileiro. O Timão jogou com um homem a mais durante boa parte do segundo tempo e chegou a ter dois gols anulados, mas viu Yuri Alberto balançar as redes no fim, anotando um hat-trick e garantindo mais três pontos para a equipe.

O resultado faz o time do Parque São Jorge voltar a vencer no Brasileirão e o coloca no sétimo lugar da tabela de classificação, com dez pontos conquistados. O Inter, por sua vez, cai para a oitava posição, com nove.

O Corinthians agora volta suas atenções à Copa Sul-Americana. Na próxima terça-feira, a equipe enfrenta o América de Cali, na Neo Química Arena, pela quarta rodada da fase de grupos do torneio. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

Enquanto isso, o Internacional visita o Atlético Nacional pela quarta rodada da Libertadores. O duelo está marcado para as 21h30 (de Brasília) de quinta-feira.

O jogo

Os primeiros instantes do jogo foram de poucas chances, mas o Corinthians conseguiu levar perigo ao gol de Anthoni aos 11 minutos. Romero recebeu lançamento de Yuri Alberto, conduziu pelo lado esquerdo e cruzou para Memphis Depay, que cabeceou e acertou o travessão.

Já aos 24 minutos, a combinação entre Memphis e Yuri Alberto resultou em gol para o Timão. O holandês tocou para o camisa 9, que arrancou por dentro, limpou dois marcadores e chutou no contrapé do goleiro Anthoni, fazendo valer a lei do ex e abrindo o placar a favor dos donos da casa.

O Internacional assustou o Corinthians aos 32 minutos. Wesley foi acionado dentro da área, cortou Raniele e bateu rasteiro, no cantinho, mas Hugo Souza se esticou para fazer uma grande defesa.

A pressão da equipe colorada só aumentou, até que aos 37 minutos os visitantes empataram a partida. Wesley cruzou na área para Aguirre, que contou com uma falha de Hugo Souza e só teve o trabalho de escorar a bola para o fundo das redes. Tudo igual em Itaquera.

O Inter cresceu no jogo após o gol e arrancou a virada aos 41. Desta vez, o time foi trocando passes até encontrar Alan Patrick, que dominou com liberdade dentro da área e rolou para Thiago Maia estufar as redes.

O Timão teve a oportunidade de igualar o marcador aos 45 minutos. O Colorado saiu jogando mal, e a bola sobrou com Romero, que finalizou com desvio e viu Anthoni espalmar. Na cobrança de escanteio, após um tumulto na área, Yuri Alberto ficou com o rebote e chutou firme, mas o goleiro colorado fez mais uma ótima intervenção.

Segundo tempo

O Corinthians quase empatou aos cinco minutos da etapa final. Memphis recebeu passe de Raniele na entrada da área e bateu forte, rasteiro, mas mandou para fora. A equipe mandante chegou a balançar as redes aos sete minutos, novamente com Yuri Alberto, mas o tento foi anulado por uma suposta falta de Matheuzinho na origem do lance. A decisão do árbitro gerou revolta da torcida corintiana em Itaquera.

O Timão ficou com um a mais após a expulsão de Bruno Henrique, aos 15 minutos, e aumentou a pressão. Aos 18, Carrillo alçou a bola na área para Matheus Bidu, que ajeitou para Yuri Alberto testar para as redes. Desta vez, o VAR não anulou.

Aos 30 minutos, Memphis recebeu cruzamento na pequena área e desviou de cabeça, acertando a trave. Aos 33, o holandês teve nova oportunidade e não perdoou, mas o gol foi mais uma vez invalidado em função de uma falta da André Ramalho, no início da jogada.

O Corinthians não desistiu e arrancou o gol da virada aos 48 minutos, mais uma vez com Yuri Alberto. O atacante converteu o pênalti nos acréscimos e garantiu o triunfo da equipe do Parque São Jorge diante da torcida. Ainda deu tempo de Igor Coronado completar o marcador, de cobertura, aos 57.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 4 X 2 INTERNACIONAL

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 3 de maio de 2025 (sábado)



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)



Cartões amarelos: Bruno Henrique (Internacional) e Óscar Romero (Internacional); Matheuzinho (Corinthians)



Cartões vermelhos: Bruno Henrique (Internacional)



Público: 44.569 torcedores



Renda: R$ 3.041.403,00

GOLS: Yuri Alberto, aos 24? do 1ºT (Corinthians); Aguirre, aos 37? do 1ºT (Internacional); Thiago Maia, aos 41? do 1ºT (Internacional); Yuri Alberto, aos 18? do 2ºT (Corinthians); Yuri Alberto, aos 48? do 2ºT (Corinthians); Igor Coronado, aos 57? do 2ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo (Matheus Bidu); Raniele (Igor Coronado), José Martínez (Maycon) e André Carrillo (Charles); Romero (Talles Magno), Memphis Depay e Yuri Alberto.



Técnico: Dorival Júnior

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia (Ronaldo), Bruno Henrique e Alan Patrick (Óscar Romero); Wesley (Luis Otavio) e Enner Valencia (Gustavo Prado).



Técnico: Roger Machado