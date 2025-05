Contra o Grêmio, Santos busca primeira vitória fora de casa no Brasileiro

O Santos volta a campo neste domingo, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Grêmio na Arena, em Porto Alegre, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca mais uma tentativa do Peixe de conquistar sua primeira vitória como visitante na competição, algo que tem sido um obstáculo neste início de campanha.

Até o momento, o Peixe disputou três partidas fora de casa e foi derrotada em todas. A estreia foi com revés por 2 a 1 diante do Vasco, em São Januário. Duas rodadas depois, o Alvinegro perdeu por 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, e voltou a ser superado por 2 a 1 diante do São Paulo, no MorumBIS, pela quinta rodada.

A dificuldade em pontuar longe da Vila Belmiro tem sido um dos pontos mais preocupantes neste começo de Brasileirão. Com apenas quatro pontos somados em seis rodadas, o Santos ocupa a 19ª e penúltima colocação da tabela, à frente apenas do Sport, que tem duas unidades.

Os únicos pontos conquistados pelo Alvinegro foram em casa: a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG e o empate em 2 a 2 com o Bahia. O aproveitamento como visitante é de 0%, com três derrotas em três jogos e apenas quatro gols em seis partidas, média inferior a um gol por jogo.

A sequência negativa aumenta a pressão sobre a equipe, que busca reagir para sair da zona de rebaixamento. Um resultado positivo fora de casa pode representar um ponto de virada para o elenco, que tem sido cobrado por mais competitividade e regularidade.

Ciente da necessidade de reação imediata, o Santos encara o duelo em Porto Alegre como uma chance de recomeço no Brasileirão. A primeira vitória fora de casa pode ser o passo inicial para uma sequência mais consistente, essencial para um clube que busca se recuperar após um mal início de temporada.