Comunidade que Botafogo levou taça já recebeu Snoop Dogg e filme de Hulk

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Botafogo escolheu a comunidade de Tavares Bastos, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para levar o troféu do Super Mundial de Clubes ontem. O local é conhecido por receber eventos grandiosos, como a gravação dos filmes "Incrível Hulk" e "Tropa de Elite", e também de clipes de astros da música como o rapper Snoop Dogg.

Edward Norton na área

A gravação do filme "Incrível Hulk" aconteceu em 2008. Por lá quem esteve foi o ator Edward Norton, que interpretava o super-herói.

Na sinopse do longa-metragem, ele vai morar escondido na comunidade, que é chamada de Rocinha na trama. As cenas de ação foram filmadas com muito corre-corre entre os becos, vielas e telhados.

A produção fez benfeitorias em cerca de 40 casas em forma de gratidão. Muitos moradores receberam cachês para serem figurantes e até hoje contam muitas histórias.

Clipe "Beautiful", de Snoop Dogg

Snoop Dogg em cena do clipe "Beautiful", gravado na comunidade Tavares Bastos, no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução / Clipe "Beautiful", de Snopp Dogg e Pharrel Willians

Cinco anos antes o rapper Snoop Dogg já havia dado as caras na Tavares Bastos. Ele gravou um de seus grandes sucessos por lá: o clipe "Beautiful", com Pharrel Willians.

A gravação do clipe aconteceu na mesma quadra em que os jogadores do Botafogo e a taça estiveram. O local também serviu como cena de uma das canções do coletivo de rap brasileiro "Poesia Acústica".

Snoop Dogg gravou também no "The Maze", famoso espaço cultural situado no topo da comunidade e que é uma verdadeira obra de arte a céu aberto, com um mirante com vista para a Baía de Guanabara, Pão de Açúcar e conhecido pelas suas paredes de mosaicos em azulejo.

Tropa de Elite e sede do Bope

Capitão Nascimento (Wagner Moura) em cena de "Tropa de Elite" na comunidade Tavares Bastos Imagem: Reprodução

A Tavares Bastos conta com a sede do Bope, o Batalhão de Operações Policiais Especiais. Em função disso, a comunidade é uma das mais seguras do Rio de Janeiro, o que proporciona esta série de gravações de audiovisual.

Também em função disso, cenas do filme "Tropa de Elite" foram ali gravadas, principalmente o primeiro dos dois longametragens de Capitão Nascimento (Wagner Moura) e cia.