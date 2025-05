Com Vojvoda, Fortaleza nunca perdeu do São Paulo; veja números

Desde 2021, quando assumiu o comando do Fortaleza, o técnico Pablo Vojvoda nunca foi superado pelo São Paulo. São 11 partidas até aqui, com seis vitórias e cinco empates, gerando 69,7% de aproveitamento.

A invencibilidade se ampliou na noite da última sexta-feira, no Morumbis, pelo Brasileirão. O Leão do Pici até viu o adversário ter a oportunidade de abrir o placar com um pênalti batido por Ferreirinha. No entanto, o goleiro João Ricardo fez a defesa para manter a igualdade no marcador.

Deste modo, o Fortaleza seguiu com apenas sete gols sofridos pelo São Paulo durante o período com Vojvoda. Por outro lado, soma 14 tentos.

? O @FortalezaEC nunca perdeu do São Paulo com Vojvoda como treinador da equipe! ?? ?? 11 jogos

? 6V - 5E - 0D (!)

? 69.7% aproveitamento (!)

?? 14 gols

? 7 gols sofridos (!)

? 9.1 finalizações p/ marcar gol

?? 18.0 finalizações p/ sofrer gol (!)

? 39.2% posse de bola pic.twitter.com/UWRAqtfeWV ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 3, 2025

Curiosamente, a posse de bola não é o foco de Vojvoda no confronto. Segundo o Sofascore, o Fortaleza tem média de apenas 39,2%.

A efetividade no ataque é chamativa. Mesmo sem ficar muito tempo com a bola, a média de finalizações para balançar as redes é de apenas 9,1, enquanto o São Paulo precisa de 18 chutes.

Após o empate no Morumbis, o Fortaleza alcançou sete pontos, em 15º lugar. Até aqui no Brasileirão, soma uma vitória, quatro empates e duas derrotas.