Com time misto, PSG tropeça contra o Strasbourg pelo Francês

Neste sábado, o Paris Saint-Germain (PSG), fora de casa, perdeu para o Strasbourg por 2 a 1, pela 32ª rodada do Campeonato Francês. Hernández (contra) e Lemaréchal marcaram para os mandantes, enquanto Barcola fez o gol dos visitantes.

Com a derrota, o já campeão PSG manteve seus 78 pontos. O Strasbourg, por sua vez, chegou aos 57 e alcançou a quarta posição, na zona de classificação à Liga dos Campeões.

O PSG volta a campo nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), quando recebe o Arsenal, pelo jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões. Já o Strasbourg enfrenta o Angers, fora de casa, no próximo sábado, às 16h, pelo Francês.

Os gols do jogo

Em casa, o Strasbourg dominou o primeiro tempo. Aos 19 minutos, Bakwa cobrou escanteio para Sarr, que cabeceou para o gol. O zagueiro Lucas Hernández tentou afastar, mas acabou tocando para a própria meta. Aos 48, após jogada individual de Diarra, o atacante passou para Lemaréchal, que acertou chute colocado para ampliar o marcador.

Atrás no placar, o PSG começou a etapa complementar buscando o resultado. Com menos de um minuto, o atacante Barcola fez grande jogada individual, venceu os zagueiros Sarr e Doukouré na corrida e bateu cruzado para diminuir. A equipe parisiense continuou pressionando, mas parou no goleiro Petrovic.