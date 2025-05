Com Memphis Depay, Dorival Jr define Corinthians para enfrentar o Inter

O Corinthians está definido para enfrentar o Internacional na tarde deste sábado (3), na Neo Química Arena, pela 7ª rodada do Brasileirão. Dorival Jr manda a campo um time com Memphis Depay como titular após o holandês ter que ser substituído contra o Flamengo com um traumas no pé e na perna.

O Timão vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo; Raniele, José Martínez e André Carillo; Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Internacional também está definido com: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Ener Valencia e Wesley.

O Corinthians abre a rodada com sete pontos ganhos e na segunda metade da tabela. Já o Inter soma nove pontos e inicia a 7ª rodada no G-6.