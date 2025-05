Com gol nos acréscimos, Paysandu perde do Volta Redonda e segue sem vencer na Série B

O Paysandu perdeu do Volta Redonda por 1 a 0 neste sábado, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Raulino de Oliveira. Gabriel Bahia, nos acréscimos do segundo tempo, marcou o gol do triunfo dos mandantes.

Com o resultado, o Papão segue sem vencer na competição. A equipe soma apenas dois pontos, em 19º lugar, dentro da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Voltaço ocupa a 16º posição, com quatro unidades.

O Paysandu volta aos gramados nesta quarta-feira, contra o Remo, pelo jogo de ida da final do Paraense. A bola rola às 21h (de Brasília), no Mangueirão. O Volta Redonda, por sua vez, enfrenta o Criciúma, no Heriberto Hulse, às 16h do domingo (11). O duelo é válido pela sexta rodada da Série B.

Venceeee o Taçooooooo! pic.twitter.com/4Iy9fUoPPT ? Volta Redonda FC (@VoltacoFC) May 4, 2025

O gol da equipe da casa saiu nos acréscimos da etapa complementar. Após cobrança de escanteio de Naninho, Gabriel Bahia desviou de cabeça e mandou para o fundo das redes.