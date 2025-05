Ceará faz lição de casa, bate Vitória e salta para quinto no Brasileirão

O Ceará venceu o Vitória por 1 a 0 na noite deste sábado, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Marllon, de cabeça, no segundo tempo, garantindo a vitória do Vozão diante da torcida.



Com o triunfo, o Ceará chegou aos 11 pontos e assumiu, provisoriamente, a 5ª posição no Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo na próxima segunda-feira, quando enfrenta o Santos, fora de casa, pelo Brasileirão.



Com o revés amargo, o Leão permanece com 6 pontos, ocupa momentaneamente a 17ª posição e segue na zona de rebaixamento. O time volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Defensa y Justicia, em casa, pela Copa Sul-Americana.

Como foi o jogo

A partida fez jus ao clima de clássico nordestino: equilibrada, mas com poucas chances de gol. Ceará e Vitória esbarraram em defesas bem postadas e ataques pouco criativos. As principais oportunidades surgiram apenas no fim do primeiro tempo, com um chute de Matheuzinho e uma finalização desviada em Pedro Henrique. No geral, a etapa inicial foi morna e com escassez de lances perigosos.



O Vitória pouco produziu no início da segunda etapa e viu o Ceará crescer em campo. Empurrado pela torcida, o Vozão pressionou e criou boas oportunidades até chegar ao gol. Marlon aproveitou cobrança de escanteio e, de cabeça, mandou para as redes, abrindo o placar no Presidente Vargas. Após sofrer o gol, Thiago Carpini fez alterações imediatas na equipe, mas as mudanças não surtiram efeito e o ataque seguiu sem inspiração. O Ceará soube administrar o jogo e garantir o triunfo jogando em casa.

Fernando Sobral, do Ceará, em ação no jogo contra o Vitória pelo Brasileirão Imagem: Lucas Emanuel/AGIF

Gols e Destaques

Primeira chance clara. Aos 16, Claudinho aparece pela lateral e vê Carlinhos entrando na área. O atacante do Vitória se antecipa a marcação e consegue finalizar, mas a bola sobe muito e vai por cima do gol.



O mandante acorda. O Ceará começa a se soltar no jogo e tenta pressionar o Vitória. Lucas Mugni cobra falta com perigo, mas a bola sai forte demais e passa por cima do gol de Lucas Arcanjo.



Por cima também vale. Pedro Henrique, camisa 7, aparece bem dentro da área e consegue cabecear, mas a bola sai por cima do gol. O goleiro do Vitória observa a bola sair aos 26 minutos.



O Ceará tenta novamente pelo alto. A equipe alça uma bola na área, e o zagueiro Willian Machado sobe bem, mas cabeceia sem direção, sem oferecer perigo ao gol de Lucas Arcanjo.



Contra-ataque rápido do Vitória. Matheuzinho consegue avançar até a área, com a marcação um pouco afastada, e finaliza em direção ao gol. A bola vai no meio da meta, e Fernando Miguel faz a defesa tranquila, sem sustos.



O erro que quase deu certo. Galeano arrisca de fora da área, e a bola desvia em Pedro Henrique, indo em direção ao gol aos 43 minutos. A bola passa raspando no canto esquerdo do gol de Lucas Arcanjo, mas não entra.

O segundo tempo começou mais agitado. Aos 8 minutos, Pedro Henrique voltou a aparecer, desta vez em cobrança de falta que explodiu no travessão e saiu pela linha de fundo.



1 a 0! Depois de pressão e boas chances criadas, o Vozão abriu o placar e fez a torcida explodir de alegria. Em cobrança de escanteio precisa, Marlon apareceu livre na área e cabeceou firme, sem nem precisar sair do chão, para balançar a rede e correr para o abraço.



Susto para o Ceará. Wellington Rato aparece na beirada da área, cruza, mas a bola acaba indo em direção ao gol. Fernando Miguel, com reflexo rápido, consegue desviar e mandar a bola para fora aos 30 minutos do segundo tempo.



Lucas Arcanjo brilha duas vezes! O Vozão chega com perigo após chute de Rômulo de fora da área. No rebote, Pedro Henrique aparece na área, finaliza de primeira, mas o goleiro do Leão faz uma grande defesa novamente.

Perdeu! Lelê recebe livre, de frente para o gol, bate de primeira, mas chuta para fora. Foi a grande chance de selar a vitória para o Vozão.

Fim de jogo! O Vitória até tentou buscar o empate, mas não conseguiu. Com a vitória, o Ceará garante os 3 pontos importantes dentro de casa.

Ficha Técnica - Ceará 1 x 0 Vitória

Local: Estádio Presidente Vargas, em Ceará.

Data e Hora: 3 de maio de 2025, às 18h30 (Horário de Brasília)

Competição: 7° rodada do Campeonato Brasileiro.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ).

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ).

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP).

Cartões amarelos: Lucas Braga (VIT); Claudinho (VIT)

Cartões Vermelhos: Não teve.

Gols: 10' 2ºT - Marllon (CEA)



Ceará: Fernando Miguel, Marllon, Pedro Henrique (Nicolas), Pedro Raul (Lelê), Lucas Mugni (Rômulo), Dieguinho, Willian Machado, Galeano (Bruno Tubarão), Fabiano Souza (Rafael Ramos), Matheus Bahia, Fernando Sobral. Técnico: Léo Condé.



Vitória: Lucas Arcanjo, Claudinho, Lucas Halter, Néris (Edu), Jamerson, Ricardo Ryller (Wellington Rato), Ronald, Matheuzinho (Fabri), Lucas Braga (Erick), Janderson, Carlinhos (Léo Pereira). Técnico: Thiago Carpini.