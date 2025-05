Ceará vence em casa e empurra Vitória para a zona de rebaixamento

O Ceará venceu o clássico nordestino contra o Vitória, por 1 a 0, em partida realizada na noite deste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi disputado no estádio Presidente Vargas e decidido pelo zagueiro Marllon, que marcou aos 10 minutos do segundo tempo.

Com este resultado, o Ceará chegou aos 11 pontos e subiu para a quinta colocação, colado ao G-4, que tem Fluminense, Red Bull Bragantino, Palmeiras e o líder Flamengo. O Vitória entrou na zona do rebaixamento, com seis pontos, na 17ª colocação, ao lado de Grêmio, Santos e Sport.

No primeiro tempo, os dois rivais protagonizaram um jogo equilibrado. Com uma postura mais ofensiva, os baianos apertaram a saída de bola dos cearenses e criaram duas oportunidades de gol, com Neris e Carlinhos. O centroavante ex-Flamengo ganhou da marcação e apareceu livre na pequena área para finalizar, mas mandou para fora.

Em resposta, o Ceará apareceu com Lucas Mugni, que tentou abrir o placar em cobrança de falta, mas finalizou para fora, levando perigo ao goleiro Lucas Arcanjo. Os times ainda chegaram com Galeano, Matheuzinho e Lucas Braga, mas a etapa inicial terminou com o placar zerado.

No segundo tempo, o Ceará tomou conta do jogo. Logo no primeiro minuto, Pedro Henrique aproveitou cruzamento de Matheus Bahia, mas parou na marcação do Vitória.

No lance seguinte, o mesmo Pedro Henrique acertou a trave de Lucas Arcanjo em cobrança de falta. A pressão do Ceará surtiu efeito aos 10 minutos, quando Marllon apareceu bem na área após cobrança de escanteio e abriu o placar.

O Vitória fez muitas mudanças após o gol, com as entradas de Wellington Rato, Erick e Léo Pereira, mas demorou a chegar com perigo ao gol dos cearenses. Aos 30, Rato invadiu a área e mandou uma bomba, defendida por Fernando Miguel. A resposta do Ceará ocorreu aos 37, quando Lelê, que entrou no lugar do artilheiro Pedro Raul, perdeu uma chance clara de definir o jogo.

Pelo Brasileirão, o Ceará volta a campo na próxima segunda-feira, dia 12, para enfrentar o Santos, às 20h, na Vila Belmiro. O Vitória volta a campo na terça-feira para enfrentar o Defensa y Justicia, da Argentina, no Barradão, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. No sábado, dia 10, vai receber o Vasco no mesmo estádio baiano, pela oitava rodada.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 1 X 0 VITÓRIA

CEARÁ - Fernando Miguel; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego, Fernando Sobral e Lucas Mugni (Romulo); Galeado (Bruno Tubarão), Pedro Raul (Lelê) e Pedro Henrique (Nicolas). Técnico: Léo Condé.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; CLaudinho, Lucas Halter, Neris (Edu) e Jamerson; Ricardo Ryller (Wellington Rato), Ronald e Matheuzinho (Fabri); Lucas Braga (Erik), Carlinhos (Léo Pereira) e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

GOL - Marllon, aos 10 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheuzinho, Claudinho e Lucas Braga (Vitória).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.