Ceará supera Vitória e pula para o quinto lugar do Campeonato Brasileiro

O Ceará superou o Vitória por 1 a 0, neste sábado, na Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CEO), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol decisivo do embate saiu aos 10 minutos do segundo tempo. Em cobrança de escanteio, Marllon apareceu sozinho na segunda trave e cabeceou com precisão para estufar as redes.

Com o resultado, o Vozão pulou, momentaneamente, para o quinto lugar do Brasileirão, com 11 pontos. Já o Vitória está na 17ª colocação, com seis.

O Ceará volta a campo na outra segunda-feira, dia 12 de maio, contra o Santos, no Pacaembu, em São Paulo, às 20h (de Brasília).

O Leão, por sua vez, foca na Sul-Americana. O clube recebe o Defensa y Justicia-ARG na terça-feira, às 19 horas, pela quarta rodada da fase de grupos. O próximo desafio pela liga nacional será no sábado, contra o Vasco, em Salvador (BA).