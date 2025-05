Ceará e Vitória fazem jogo para abrir distância da zona de rebaixamento do Brasileirão

Ceará e Vitória medem forças neste sábado, às 18h30, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Em momentos parecidos, os dois times buscam se consolidar fora da zona de rebaixamento e dar sequência a uma campanha mais estável na elite nacional.

O Ceará começa a rodada na 9ª posição na tabela, com oito pontos, e vem de empate por 1 a 1 com o São Paulo na Arena Castelão, resultado que manteve a invencibilidade da equipe em casa. Já o Vitória aparece na 14ª colocação, com seis, e também empatou na rodada passada: 1 a 1 com o Grêmio, em Salvador.

O histórico do confronto entre os clubes mostra equilíbrio em números gerais e domínio recente do time baiano. Em 41 partidas, o Vitória soma 15 vitórias, contra 13 do Ceará e 13 empates. Os últimos três encontros, todos em 2023 - dois pela Série B e um pela Copa do Nordeste - terminaram com vitórias do rubro-negro.

Para os cearenses, a partida representa a chance de confirmar a força dentro de casa e se manter entre os dez primeiros. Já os baianos tentam reencontrar o caminho das vitórias longe de seus domínios, onde ainda não venceram nesta edição da Série A.

Tanto o Ceará quanto o Fortaleza optaram por mandar seus jogos no Presidente Vargas. A decisão foi tomada para preservar o gramado da Arena Castelão, que vem recebendo uma sequência intensa de partidas e apresenta sinais de desgaste.

Do lado do Ceará, o técnico Léo Condé deverá manter a base da equipe que enfrentou São Paulo e Palmeiras nas últimas rodadas. A principal referência do time segue sendo o atacante Pedro Raul, que vive boa fase e tem se destacado com a camisa alvinegra, sendo um dos artilheiros da temporada.

"Se a gente repetir o padrão de atuação das últimas rodadas, vamos poder brigar no Brasileirão e também na Copa do Brasil. O Vitória é uma equipe forte, com um grande treinador, mas temos tudo para sair com os três pontos", afirmou Condé, demonstrando confiança na sua equipe para o duelo em casa.

No Vitória, o técnico Thiago Carpini contará com um reforço importante para o duelo em Fortaleza. Recuperado de uma tendinopatia no tendão patelar do joelho direito, o meia Wellington Rato está novamente à disposição após desfalcar o time nas últimas rodadas. A presença do camisa 10 pode ser determinante para um setor de criação que vem oscilando neste início de campeonato.

Por outro lado, o departamento médico ainda concentra atenções. O atacante Carlos Eduardo iniciou tratamento por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa. Renato Kayzer e Willian Oliveira, que já estavam em recuperação, seguem fora - o primeiro por uma lesão na coxa, e o segundo, no joelho.

Confiante na evolução da equipe, Carpini reforçou seu comprometimento com o projeto e evitou qualquer sinal de abatimento. "Eu tenho muita convicção no meu trabalho, eu não jogo a toalha nunca. Se eu não tivesse convicção no meu trabalho e na capacidade do elenco eu nem teria vindo, porque a situação era muito mais complicada. Vamos seguir trabalhando pelos objetivos do clube. Vamos buscar um resultado positivo já diante do Ceará", declarou o treinador.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ X VITÓRIA

CEARÁ - Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Diego e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Ral e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ronald Lopes, Pepê e Matheuzinho (Wellington Rato); Erick, Janderson e Gustavo Mosquito. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).