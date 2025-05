Brasil goleia a Bolívia e segue 100% no Sul-Americano feminino sub-17

O Brasil goleou a Bolívia por 5 a 0 neste sábado, pela segunda rodada da fase de grupos do Sul-Americano feminino sub-17, no Estádio Francisco Rivera Escobar, no Valle del Cauca, na Colômbia. Os gols dos triunfos foram marcados por Evelin (três vezes), Maria Eduarda e Dany.

Com o resultado, a Seleção Brasileira segue na liderança do Grupo B, com 100% de aproveitamento. Do outro lado, a Bolívia amargou sua segunda derrota seguida, aparecendo na lanterna da chave.

O Brasil volta a campo nesta quarta-feira, contra o Uruguai. A bola rola às 21h (de Brasília). No mesmo dia, às 18h30, a Bolívia enfrenta o Equador.

O jogo

A Seleção Brasileira abriu o placar com apenas um minuto de jogo. Após cruzamento pela direita, Evelin pegou de canhota e mandou para o fundo das redes.

No segundo tempo, Evelin colocou a bola debaixo do braço e decidiu o confronto para o Brasil. Aos 10, ela deu assistência para o gol de Maria Eduarda.

Dois minutos depois, ela mandou uma bomba de fora da área e marcou um golaço. Aos 20, Evelin driblou duas jogadoras bolivianas e chutou de esquerda para o fundo das redes.

Aos 34 minutos, Dany finalizou de fora da área e mandou para o gol, dando números finais à goleada.