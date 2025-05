Bortoleto celebra sua melhor posição no grid e prevê embate com Hamilton na largada em Miami

Gabriel Bortoleto conquistou neste sábado sua melhor posição no grid de largada da Fórmula 1. O piloto brasileiro avançou ao Q2 do treino classificatório pela segunda vez desde sua estreia na categoria e obteve o 13º lugar no grid do GP de Miami. Ao fim da sessão, ele valorizou a maior "estabilidade" da sua Sauber neste sábado e até projetou um embate com Lewis Hamilton na largada deste domingo, às 17h (de Brasília).

"Finalmente, consegui colocar uma volta junto. Nos últimos finais de semana, eu não sei, eu era rápido, eu sempre fui rápido, tínhamos o ritmo, mas sempre faltou aquela confiança sobre a previsibilidade do carro. Ontem (sexta) mesmo eu estava tendo muitos problemas com o freio, travando bastante no primeiro treino livre e no treino da corrida sprint. E hoje eu estava bem confiante, sabia o limite sem ter que me esforçar tanto assim e guiei com mais tranquilidade, felicidade e consegui fazer um bom resultado", comentou o piloto da Sauber, em entrevista à Band.

A celebração de Bortoleto também teve aspecto de alívio. "Eu me cobro bastante. Sempre quero colocar as voltas perfeitas e acho que realmente a volta perfeita não existe, mas quando você está tão próximo de alcançar o Q3... Não passei por um décimo e meio. Você sempre acha um décimo e meio na sua volta, é sempre possível, mas é igual para todo mundo e acho que fiz um bom trabalho hoje", analisou.

O brasileiro vai largar à frente do companheiro de equipe. O experiente alemão Nico Hülkenberg partirá do 16º posto. Após vencer esta batalha interna na Sauber, Bortoleto já mira superar um piloto ainda mais tarimbado: o heptacampeão Lewis Hamilton. Longe de empolgar no treino, o piloto da Ferrari vai largar em 12º, logo à frente do brasileiro.

"Amanhã, se der para passar ele na largada, eu vou ficar feliz. A gente trata ele igual a todos os outros, mas tem bons pilotos nesse grid, não é só ele e estou muito feliz de ter um bom resultado", projetou o piloto da Sauber.