Benfica vence o Estoril fora de casa e dorme na liderança do Campeonato Português

O Benfica visitou o Estoril Praia, neste sábado, pela 32ª rodada do Campeonato Português. No Estádio António Coimbra da Mota, o time visitante venceu por 2 a 1, com gols de Fredrik Aursnes e Nicolás Otamendi. Enquanto Vinicius Zanocelo descontou para os donos da casa.

Com o resultado, o Benfica sobe para a liderança do Campeonato Português, com 78 pontos. O vice-líder Sporting, com 75 pontos, entra em campo neste domingo, às 16h30 (de Brasília), contra o Gil Vicente. Por outro lado, o Estoril Praia fica na 8ª posição, com 42 pontos conquistados.

O Benfica volta a campo no próximo sábado, às 14 horas, quando recebe o Sporting, no Estádio da Luz. O Estoril Praia visita o Moreirense no dia 11 de maio, domingo, às 14 horas, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. As duas partidas são válidas pela 33ª rodada do Campeonato Português.

Os visitantes abriram o placar logo aos sete minutos de jogo. Orkun Kokçu arrancou pelo meio do campo e fez bom passe para Fredrik Aursnes, que invadiu a área e bateu na saída do goleiro. Aos 34 minutos, após cobrança de falta de Samuel Dahl, Nicolás Otamendi apareceu para cabecear para o fundo do gol e marcou o segundo do Benfica.

Já no segundo tempo, o Estoril Praia teve a chance de diminuir aos 21 minutos, em cobrança de pênalti. Yanis Begraoui foi o responsável pela batida, mas parou no goleiro Anatoliy Trubin.

O gol dos donos da casa saiu apenas aos 32 minutos. Em jogada pela ponta direita, Rafik Guitane levantou a bola na área e o brasileiro Vinicius Zanocelo, de cabeça, descontou.