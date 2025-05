Bayern de Munique cede empate ao RB Leipzig no fim, mas encaminha título do Alemão

Na manhã deste sábado, pela 32ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique visitou o RB Leipzig na Red Bull Arena Leipzig e empatou por 3 a 3. Os gols dos mandantes foram marcados por Benjamin Šeško, Lukas Klostermann e Poulsen, enquanto Eric Dier, Michael Olise e Leroy Sané anotaram para os visitantes.

Com o resultado, o time comandado por Kompany, que chegou a 76 pontos, desperdiçou a chance de ser campeão de forma antecipada. O Bayer Leverkusen, vice-líder com 67 pontos e três jogos a menos, entra em campo neste domingo. No entanto, para tirar o título do Bayern, a equipe de Xabi Alonso precisa torcer para o rival perder os dois próximos jogos, além de ter que vencer os últimos três restantes e ainda tirar 30 no saldo de gols. O RB Leipzig, por sua vez, chegou a 50 pontos, ainda na quarta colocação.

O Bayern de Munique retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Borussia Mönchengladbach, pela 33ª rodada do Campeonato Alemão. A partida está marcada para às 13h30 (de Brasília), na Allianz Arena. No mesmo dia e rodada da competição, o RB Leipzig visita o Werder Bremen, no Weserstadion. O jogo está marcado para às 10h30.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC Bayern (@fcbayern)

O placar foi aberto aos dez minutos de jogo, com Benjamin Šeško. O atleta recebeu de Xavi Simons e, ao ver o goleiro Jonas Urbig adiantado, concluiu de longe para fazer um bonito gol.

O segundo do RB Leipzig saiu aos 39, ainda da etapa inicial, desta vez com Lukas Klostermann. David Raum cobrou falta e o companheiro desviou de cabeça para as redes.

O Bayern iniciou sua reação aos 16 minutos, com Oliver Dier. Ele recebeu o escanteio de Michael Olise e desviou de cabeça.

O segundo dos Bávaros foi marcado logo na sequência, aos 17. A defesa do RB Leipzig errou o passe na saída de bola e o adversário não perdoou, desta vez com Michael Olise.

Até que aos 38, Leroy Sané recebeu dentro da área, dominou e bateu de canhota, no canto direito do goleiro Maarten Vandevoordt.

De forma incrível, o Leipzig conseguiu o empate para impedir o título do Bayern neste sábado. Aos 49, Poulsen recebeu de Xavi Simons dentro da área e finalizou de cavadinha para marcar.