A cidade de São Paulo negocia para receber até dois jogos do Barcelona nos próximos anos.

Barça em SP

As conversas já acontecem há alguns dias. A SPTuris (São Paulo Turismo) recebeu dados e pedidos do Barcelona e agora estuda formas jurídicas e financeiras de garantir a vinda da equipe espanhola. O Barça é representado pelo ex-meia Deco, atual diretor de futebol, nas negociações.

Os jogos seriam realizados em 2026, 2027 ou 2028. Eles ocorreriam durante a pré-temporada europeia, que acontece entre os meses de junho e agosto. Neste período, clubes europeus costumam jogar amistosos em outros países, como Estados Unidos e Japão, por exemplo.

Os favoritos a enfrentarem o Barcelona em caráter amistoso são os principais clubes paulistas. A possibilidade do Barça atuar contra equipes de outros estados, no entanto, ainda não está descartada.

A SPTuris (São Paulo Turismo) primeiro enviará a proposta ao Barcelona para depois conversar com os clubes paulistas. Além de definir um possível adversário, as conversas servirão para sacramentar os locais que receberiam os jogos.

Gustavo Pires, CEO da SPTuris, vai à Espanha na próxima semana. Ele foi convidado pelo Barcelona para acompanhar o clássico contra o Real Madrid, no dia 11, pelo Campeonato Espanhol.

Outras possibilidades

A SPTuris ainda negocia com outros clubes do alto escalão europeu. A ideia é tornar São Paulo o grande centro da América do Sul para amistosos de pré-temporada europeia. Os nomes dos outros times não foram revelados.

A nossa ideia é tornarmos São Paulo um destino para esses grandes clubes europeus em pré-temporada. Temos os jogos na América do Norte, mas nenhum na nossa região. Queremos ser os primeiros aqui. Gustavo Pires, ao UOL

Recentemente, São Paulo fechou a realização do SP Open, torneio de tênis. Ele terá nível WTA 250 e ocorrerá entre 6 e 14 de setembro, em quadra dura, no Parque Villa-Lobos, na capital paulista.

A cidade de São Paulo também recebe o GP do Brasil de Fórmula 1, o E-Prix do Brasil da Fórmula E e mais recentemente foi palco do jogo de abertura da temporada da NFL, no ano passado.