Bahia vence Botafogo com show de Pulga, chuva e vermelho cancelado a John

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Bahia venceu o Botafogo por 1 a 0, mas o placar magro em Salvador (BA) não traduz fielmente o que aconteceu na partida. A chuva veio forte, rolou gol "esquisito" anulado pelo VAR, cartão vermelho cancelado para John e também uma jogadaça individual de Erick Pulga, que enfileirou a zaga alvinegra para deixar Cauly livre somente para empurrar ao fundo do gol e dar a vitória ao Tricolor, que foi para quinto lugar no Campeonato Brasileiro.

Botafogo liga o alerta — O Glorioso estacionou nos oitos pontos e ligou o sinal de alerta. O time pode terminar a rodada próximo da zona de rebaixamento.

John é expulso e volta - O goleiro John, do Botafogo, recebeu um cartão vermelho aos 50 minutos do segundo após a arbitragem entender que ele colocou a mão na bola fora da área em lance cara a cara com Jean Lucas. Porém, o VAR foi acionado e a interpretação foi a de que ela não estava na direção do gol. Em função disso, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza decidiu trocar o vermelho pelo amarelo. Neste meio tempo, o arqueiro alvinegro já havia até passado as luvas e a camisa para o lateral direito Mateo Ponte, já que o time já tinha cinco substituições.

Não para de chover! — Este é o terceiro dia consecutivo que chove em Salvador. Porém, o gramado da Casa de Apostas Arena Fonte Nova resistiu bem.

Próximos jogos - Ambos os times atuarão no meio da semana pela Libertadores. O Bahia recebe o Nacional, do Uruguai, em casa, nesta quarta. Já o Botafogo visita o Carabobo, na Venezuela, no dia anterior.

O jogo

O primeiro tempo foi agitado em Salvador. O Bahia procurava ter o controle do jogo e o Botafogo tentava aplicar uma marcação alta. O Glorioso, porém, sentia a falta de Savarino, lesionado, e tinha muita dificuldade de criação. Com isso, o Tricolor foi encontrando espaços e contou com o talento de seus jogadores, principalmente Erick Pulga, em noite inspirada e que enfileirou a zaga alvinegra para fazer a jogada do gol de Cauly.

No segundo tempo o Botafogo foi para cima e melhorou após as substituições feitas por Renato Paiva. O Glorioso teve uma grande oportunidade de empatar, quando Artur saiu cara a cara com Marcos Felipe, mas o goleiro do Bahia foi muito bem e defendeu. A partir dos 35 minutos, o Bahia baixou suas linhas e passou a se defender, conseguindo segurar o resultado até o final.

Gols e lances

Que golaço do Bahia! - O Bahia abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo com uma jogadaça de Erick Pulga. Ele arrancou pela esquerda, colocou Marlon Freitas e Newton para dançar, passou por Jair e tocou de maneira açucarada para Cauly somente escorar para o fundo da rede. Golaço!

VAR anula o segundo - O VAR anulou o segundo gol do Bahia logo no início da etapa final. Numa jogada para lá de esquisita, Luciano Juba foi à linha de fundo, cruzou e, após um bate e rebate, a bola bateu no rosto de Lucho Rodríguez e entrou.

BAHIA 1 X 0 BOTAFOGO

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Competição: Campeonato Brasileiro (7ª rodada)

Data e hora: 3 de maio de 2025, às 21h (horário de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Erick, Caio Alexandre (BAH); Newton, Mateo Ponte, Marçal, John (BOT)

Cartões vermelhos: Nenhum.

Gols: Erick Pulga, aos 38 minutos do primeiro tempo (BAH)

Bahia: Marcos Felipe, Erick, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Ademir); Cauly (Michel Araújo), Lucho Rodríguez (William José) e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Botafogo: John, Vitinho (Mateo Ponte), Jair, David Ricardo e Cuiabano (Nathan Fernandes); Newton, Marlon Freitas, Patrick de Paula (Alex Telles) e Artur (Jeffinho); Mastriani (Rwan Cruz) e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.