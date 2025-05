Bahia ganha do Botafogo pelo Brasileiro e vence a quinta consecutiva

O Bahia ganhou do Botafogo por 1 a 0 neste sábado, na Fonte Nova, completando uma série de cinco vitórias seguidas, levando em conta jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.

Com o resultado, os baianos chegaram aos 12 pontos, na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Já os alvinegros seguem com oito, no 11º lugar.

Na próxima rodada, o Botafogo terá pela frente o Internacional, no domingo, no Nilton Santos. No dia anterior, o Bahia encara o Flamengo, no Maracanã.

O jogo - Aos 38 minutos do primeiro tempo, os donos da casa chegaram ao gol na Fonte Nova. Erick Pulga fez grande jogada e cruzou para Cauly apenas mandar para a rede.

O revés obrigou o Botafogo a buscar o ataque com mais intensidade. Os cariocas quase empataram em seguida, com chute de Mastriani. Mas o Bahia conseguiu ir para o intervalo em vantagem.

A melhor oportunidade do Botafogo saiu aos 23 minutos do segundo tempo, com Artur. O atacante recebeu passe na área e finalizou para grande defesa de Marcos Felipe.

O Botafogo continuou tendo o controle da bola, mas só criou chances nos acréscimos, com Jeffinho e Igor Jesus. O Bahia também teve duas grandes oportunidades, ambas com Willian José. No final, os donos da casa seguraram a vantagem.

FICHA TÉCNICA



BAHIA 1 x 0 BOTAFOGO

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)



Data: 3 de maio de 2025 (Sábado)



Horário: 21h(de Brasília)



Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)



Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)



VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)



Cartões amarelos: Caio Alexandre, Ademir e Erick (Bahia); Newton, John e Mateo Ponte (Botafogo)



GOL:



BAHIA: Cauly, aos 38min do primeiro tempo

BAHIA: Marcos Felipe, Erick, David Duarte, Santiago Migo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Ademir) e Cauly (Michel Araújo); Lucho Rodríguez (Willian José) e Erick Pulga (Gabriel Xavier)



Técnico: Rogério Ceni

BOTAFOGO: John, Vitinho (Mateo Ponte), David Ricardo, Jair e Cuiabano (Nathan Fernandes); Newton, Marlon Freitas e Patrick de Paula (Alex Telles); Artur (Jeffinho), Igor Jesus e Mastriani (Rwan Cruz)



Técnico: Renato Paiva