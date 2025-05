Atlético-MG treina na arena e tem primeiro contato com novo campo sintético

O elenco do Atlético-MG teve seu primeiro contato com o novo gramado sintético da Arena MRV ao treinar no local durante a manhã deste sábado. Fechado para a reforma do campo, o estádio não recebe um jogo desde o dia 8 de dezembro do ano passado.

No treino que marcou a penúltima atividade antes da viagem pro Sul, a bola voltou a rolar na @ArenaMRV! ?? pic.twitter.com/l4gp3Y69Tj ? Atlético (@Atletico) May 3, 2025

uma atividade técnica e tática voltada ao duelo com o Juventude, marcado para as 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Cuca comandou

Júnior Santos, que está em processo de transição, realizou parte das atividades com o grupo. Guilherme Arana, Alan Franco, Lyanco, Gabriel Menino, Cadu e Caio Maia, todos no departamento médico, permaneceram no centro de treinamento.

A reforma no gramado começou em janeiro e tinha previsão de conclusão para o início de abril. Com algum atraso, o novo campo sintético será inaugurado no dia 11 de maio, contra o Fluminense, pelo Brasileirão.