Athletico-PR encerra preparação para enfrentar o Botafogo-SP; veja os relacionados

Neste sábado, no CT do Caju, o Athletico-PR encerrou a preparação para enfrentar o Botafogo-SP, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sob o comando de Maurício Barbieri, o elenco do Furacão realizou exercícios de ativação e, posteriormente, foram ao gramado, onde trabalharam estratégias para o confronto.

Após o término do treinamento, os jogadores permaneceram no CT do Caju para se concentrarem. O jogo contra o Botafogo-SP acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

?? Treino na tarde deste sábado encerrou a nossa preparação para o jogo contra o Botafogo (SP). Relacionados já iniciaram o período de concentração no CAT Caju. ?? https://t.co/9sNq2K0FN2 ? José Tramontin/athletico.com.br pic.twitter.com/SgYf7kkYWM ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) May 3, 2025

Para o duelo, o técnico não poderá contar com o lateral direito Hayen Palácios, que está suspenso após ter sido expulso na partida contra o Novorizontino. Além dele, Dudu e Esquivel seguem no departamento médico.

Já Alan Kardec deve voltar à equipe após ter sido poupado no confronto contra o Brusque, no meio de semana.

O Athletico-PR é o oitavo colocado da Série B, com nove pontos. Do outro lado, o Botafogo-SP soma duas unidades, na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

Veja a lista de relacionados para a partida:

Goleiros: Matheus Soares, Mycael e Santos

Defensores: Arthur Dias, Belezi, Léo, Habraão e Tobias Figueiredo

Laterais: Fernando e Léo Derik

Meio-campistas: Fabrizio Peralta, Falcão, Felipinho, Giuliano, João Cruz, Patrick, Raul e Zapelli

Atacantes: Alan Kardec, Isaac, Kayke, Kevin Velasco, Luiz Fernando, Renan Peixoto e Tevis