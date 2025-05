"Aqui é sempre contra 12", diz Vitão após derrota do Inter contra o Corinthians

O Internacional perdeu do Corinthians por 4 a 2 neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O Colorado jogou com um homem a menos durante boa parte do segundo tempo, após expulsão de Bruno Henrique. Vitão, zagueiro da equipe, saiu de campo muito nervoso, fazendo duras críticas à arbitragem.

"A gente sabe que aqui é sempre assim. O nosso time veio de uma sequência muito boa. Mas, infelizmente, aqui dentro a gente tem que jogar sempre contra 12. É sempre assim. Nunca que isso aqui que o Bruno Henrique fez foi falta para o segundo amarelo", disparou.

"No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha tomado um cartão. Tinha que ter tomado outro. Tinha que ter sido expulso também. Mas é normal. Teve o lance do pênalti do Wesley, que o VAR nem chamou para olhar. Mas é assim. Quando bota árbitro cagado para vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo. Sempre assim. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui", finalizou.

Hoje, nos acréscimos, o VAR recomendou pênalti em um lance no qual o jogador do Inter acerta primeiro - e claramente - a bola. Nas duas jogadas deste vídeo, no mesmo campeonato, atletas colorados foram atingidos no rosto. Nenhuma falta foi marcada. Nenhuma revisão foi feita.... pic.twitter.com/pMmSCZQRBZ ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 4, 2025

Com o resultado, o Internacional caiu para a oitava posição, com nove pontos. A equipe volta aos gramados nesta quinta-feira, contra o Atlético Nacional, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O duelo está marcado para as 21h30 (de Brasília), no Atanasio Girardot.