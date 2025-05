Vitor Roque tem 9 jogos para buscar gol legal e não repetir jejum de Rony

Vitor Roque chegou ao Palmeiras com muita expectativa, mas vive uma luta contra o tempo para não amargar o pior jejum desde a estreia entre os "camisas 9" do Palmeiras nos últimos cinco anos.

O que aconteceu

Vitor Roque completou 12 jogos, ainda não marcou. Ele está a dez jogos de igualar Rony. O ex-Palmeiras só balançou a rede em sua 22ª partida pelo Alviverde, em vitória por 5 a 0 sobre o Bolívar, pela Libertadores, em setembro de 2020. Ele estreou em fevereiro do mesmo ano.

Dessa forma, o Tigrinho tem nove partidas para desencantar e não repetir jejum do agora atacante do Atlético-MG. Curiosamente, este é o mesmo número de partidas que o Palmeiras disputará até a estreia no Super Mundial, marcada para 15 de junho, contra o Porto.

Mesmo assim, Vitor Roque já é o segundo com maior intervalo entre a estreia e o primeiro gol nos últimos cinco anos. Ele segue abaixo de Rafael Navarro, que marcou na 12ª partida. Flaco López e Merentiel precisaram de três partidas, enquanto Endrick anotou no quarto jogo.

Vale lembrar que Rony iniciou sua trajetória no Palmeiras como ponta, virando centroavante apenas após a chegada de Abel Ferreira, em novembro de 2020.

Roque anotou 2, mas VAR anulou

O camisa 9 balançou as redes pela primeira vez em sua sétima partida, mas o VAR apontou impedimento milimétrico. Contra o Cerro Porteño, pela Libertadores, Roque recebeu um lançamento, ganhou no corpo do zagueiro e chutou colocado, mas teve o gol anulado. O técnico Abel Ferreira falou que "em seu VAR" havia sido gol.

No jogo seguinte, contra o Corinthians, novo gol anulado por impedimento, mas dessa vez de Gustavo Gómez. Palmeiras já havia feito os dois gols quando Roque recebeu cruzamento e cabeceou para o chão, no fundo da rede. O VAR, porém, apontou impedimento de Gustavo Gómez no início da jogada, frustrando o atacante.

Rony demorou, mas virou artilheiro da Libertadores

Após penar para anotar o primeiro pelo Palmeiras, Rony caiu nas graças de Abel Ferreira e foi até convocado para a seleção. O atacante foi chamado duas vezes pelo técnico Ramon Menezes, em 2023.

Há uma coisa que ele [Rony] tem que não perdoo que algum jogador não tenha, que é dar tudo que tem. Ele dá coisas que nenhum jogador dá Abel Ferreira, em julho de 2024

Rony se tornou o artilheiro do Palmeiras na Libertadores, com 23 gols, e deixou o clube com 70 bolas na rede. Ele é o terceiro com mais gols no século 21 e o nono com mais jogos (284).

O atacante teve sua temporada mais artilheira em 2022, com 23 gols em 61 partidas. Ele deixou o Alviverde no início deste ano e conquistou 11 títulos, entre eles duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil e quatro Paulistas.

