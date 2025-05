Vitor Roque busca nova sequência como titular no Palmeiras enquanto segue buscando primeiro gol

Vitor Roque foi um dos titulares do Palmeiras na última quarta-feira na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, na Arena Castelão. O atacante voltou a ser escolhido pelo técnico Abel Ferreira para começar um jogo depois de três partidas. O camisa 9 do Verdão quer engatar nova sequência nos 11 iniciais enquanto busca seu primeiro gol pelo clube alviverde.

Grande contratação da última janela de transferências, Vitor Roque estreou pelo Palmeiras no da 10 de março. Esse foi o primeiro jogo em que ele teve condições de jogo após sua chegada e já foi titular. Foi neste início que teve sua maior sequência, com cinco jogos como titular.

Desde sua chegada, ele disputou 12 jogos, nove como titular, mas ainda não participou de gols. Contra o Fortaleza, ficou no banco por opção de Abel, enquanto Flaco López foi titular e balançou as redes. Nessa ocasião, Vitor Roque, saiu do banco e atuou por cerca de 20 minutos.

Neste compromisso, o "Tigrinho" acabou sentindo dores no tornozelo esquerdo e, por isso, foi preservado do duelo contra o Bolívar, em La Paz, que terminou com a vitória palmeirense por 3 a 2. Ele voltou a ficar à disposição de Abel, começou no banco contra o Bahia, mas foi acionado no intervalo.

Jogando junto de Flaco, fez função diferente e atuou como um ponta esquerda ao invés de centroavante. Na oportunidade, ele teve boa oportunidade, mas viu a zaga do Tricolor de Aço tirar quase em cima da linha. O Verdão foi penalizado no fim do jogo e acabou perdendo pelo placar mínimo.

Contra o Ceará, em jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, Vitor Roque atuou por 67 minutos e saiu aos 22 do segundo tempo, dando lugar ao Mauricio. No período em que esteve em campo também criou uma chance clara, mas falhou na efetividade e segue em branco pelo Verdão.

No Barcelona, Vitor Roque precisou de cinco jogos para marcar pela primeira vez. Já no Betis, onde estava antes de chegar ao Verdão, balançou a rede em seu segundo compromisso. Ele se despediu de seu último time com 33 jogos e sete gols.

Vitor Roque segue à disposição de Abel e tenta emendar nova sequência entre os 11 iniciais. No domingo, o Palmeiras volta o foco ao Campeonato Brasileiro e enfrenta o Vasco, pela sétima rodada. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília.