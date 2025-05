E o Vitor Reis? Zagueiro mais caro do Brasil 'some' no City após 4 meses

Zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro, Vitor Reis deixou o Palmeiras cheio de expectativas, mas "sumiu" no Manchester City.

Três jogos em quatro meses

Vitor Reis foi vendido ao Manchester City em janeiro. O defensor custou 37 milhões de euros (R$ 232 milhões na época) aos ingleses e se tornou o zagueiro brasileiro mais caro da história ao superar Beraldo, vendido pelo São Paulo ao PSG.

A estreia demorou um mês para acontecer. Vitor jogou pela primeira vez no Manchester City no dia 8 de fevereiro. Ele foi titular na vitória sobre o Leyton Orient, pela Copa da Inglaterra.

Desde então, Vitor disputou só mais dois jogos: contra Plymouth Argile (Copa da Inglaterra) e Leicester (Campeonato Inglês). Ele foi titular contra o primeiro e entrou faltando um minuto para acabar o duelo contra o segundo.

O brasileiro já foi muito elogiado por Pep Guardiola. O treinador espanhol citou as qualidades do ex-Palmeiras após o jogo contra o Plymouth Argile.

(Impressões) Muito boas. Ele é muito jovem, veio do Brasil com um foco incrível. Zagueiros precisam do físico, de condições, então são muito inteligentes. Ele é um desses. Não veio para um período curto, mas sim um tempo longo, como Khusanov. Estou muito satisfeito pela maneira que ele joga, treina e o potencial que ele tem.

Pep Guardiola

Exaltado pelo treinador, Vitor "desapareceu". O defensor não entra em campo há um mês, e a ausência constante em jogos não acontece por causa de lesão ou algo do tipo. O jogador alterna partidas entre os relacionados — nas quais não sai do banco — e outras em que não é incluído na lista.

A concorrência é forte. O brasileiro disputa posição com Akanji, Aké, Stones, Ruben Dias, Gvardiol e Khusanov no elenco do Manchester City. Com 19 anos, ele é o mais jovem entre todos.

Vitor pode voltar a jogar hoje. O Manchester City recebe o Wolverhampton, pelo Campeonato Inglês. O clube não divulgou se o atleta está entre os relacionados.

Ascensão meteórica

Vitor Reis cresceu meteoricamente no Palmeiras durante o ano passado. Promovido da base, o defensor logo ganhou espaço e terminou o ano como titular da equipe.

Abel Ferreira brincou sobre ser o "culpado" pela venda do jogador após a ascensão. Segundo ele, houve conversas sobre o defensor "com quem não deveria".

Vendemos o Vitor porque falei demais com quem não devia e pronto, acontece. Quando você fala com diretores de outros clubes, do seu elenco, as pessoas acreditam muito no que você diz. Mas ele merece, é um moleque com o pacote todo.

Abel Ferreira

Vitor Reis deixou o Palmeiras com 22 jogos disputados. Ele marcou dois gols com a camisa do clube, um deles contra o Corinthians.