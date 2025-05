Vitor Pereira exalta Guardiola e o classifica como o 'Da Vinci do futebol'

Ex-Corinthians e Flamengo e hoje no Wolverhampton, o técnico Vitor Pereira exaltou Pep Guardiola antes do confronto contra o Manchester City e o classificou como o 'Da Vinci do futebol'.

O que aconteceu

Em coletiva pré-jogo, Vitor Pereira comparou o treinador dos Citizens ao famoso artista italiano, Leonardo da Vinci, considerado um dos maiores gênios da história. Ele fez uma projeção da partida que acontece hoje, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, e disse o que seu time precisa fazer para surpreender no Etihad Stadium.

Competir pelos três pontos, esse é o nosso foco. Contra um treinador que é de classe mundial. Eu costumo dizer que ele é um Da Vinci do futebol, porque é alguém que cria novas ideias e não tem medo de tentar, tentar e tentar, e tentar. É alguém que olha para o futuro. É um treinador especial. É claro que eles vão ter mais posse de bola do que nós. Mas acredito que é possível competir e criar oportunidades de gol. Claro que temos de defender bem Vitor Pereira, em coletiva pré-jogo

Vitor Pereira tem feito história com o Wolverhampton na temporada atual. Fundado em 1877, o clube inglês jamais tinha conseguido vencer quatro partidas consecutivas na Premier League em toda a sua história. Tal recorde foi quebrado com a vitória de 4 a 2 sobre o Tottenham e tem sido ampliado, uma vez que o time vem numa sequência de seis vitórias na competição.

Ciente do novo status dos Wolves, Vitor Pereira deixou claro que não quer mais brigar apenas para evitar o rebaixamento, e sim lutar por objetivos maiores. O técnico português tem contrato com o Wolverhampton até a metade de 2026.

Sabemos o que queremos alcançar. Estamos criando a nossa própria ideia. Não apenas a curto prazo, mas queremos construir no futuro. Acredito que podemos competir na Premier League, que é a melhor liga do mundo. É claro que, para construir algo forte, não se pode perder muitos jogadores, porque se perdermos muitos jogadores começamos de novo desde o início. A identidade está lá. Sabemos como jogar, como defender, como atacar, se queremos ir rápido ou se temos de manter a bola