Verstappen e Kelly Piquet anunciam nascimento da filha Lily

MIAMI (Reuters) - O piloto quatro vezes campeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen e sua companheira Kelly Piquet anunciaram o nascimento da filha Lily nesta sexta-feira.

O piloto da Red Bull, de 27 anos, estaria na pista para os treinos e a classificação de sprint para o Grande Prêmio de Miami na sexta-feira, depois que seus compromissos com a mídia foram cancelados na quinta-feira.

Fotos do casal e da bebê foram postadas nas contas do Instagram de Verstappen e Kelly Piquet, filha do tricampeão brasileiro Nelson Piquet.

"Bem-vinda ao mundo, doce Lily. Nossos corações estão mais cheios do que nunca -- você é nosso maior presente. Nós te amamos muito", escreveram.

Kelly Piquet também tem uma filha, Penélope, com o ex-piloto de F1 Daniil Kvyat.

Verstappen se junta a Nico Hulkenberg, da Sauber, como os únicos pais no atual grid de largada da Fórmula 1, após as saídas do mexicano Sergio Pérez e do dinamarquês Kevin Magnussen.

O vencedor das 24 Horas de Le Mans Hulkenberg, de 37 anos, disse aos repórteres em Miami que o fato de ser pai não o fez diminuir o ritmo e que, na verdade, foi benéfico para suas corridas.

"Quando entramos no carro -- viseira abaixada, saímos --, até mesmo eu tendo a esquecer o que acontece do lado de fora, porque estamos muito concentrados e determinados a ter um desempenho máximo", disse ele.

"Pessoalmente, sinto que isso (a paternidade) traz benefícios adicionais, pois está me proporcionando muito além do trabalho e da Fórmula 1. Por isso, eu diria até que tem sido útil para mim."

O piloto da Mercedes George Russell, que tem sobrinhas e sobrinhos, concordou: "Eles me trazem muita alegria quando passo tempo com eles. E você já viu pilotos no passado ganharem campeonatos e corridas com filhos, então não vejo isso mudando nada em seu nível profissional."

(Reportagem de Alan Baldwin em Londres)