Verstappen confirma nascimento de primeira filha com Kelly Piquet

Grande nome dos últimos anos na Fórmula 1, Max Verstappen comemora uma grande conquista fora das pistas. O holandês anunciou nesta sexta-feira o nascimento de sua primeira filha, Lily, fruto do relacionamento com Kelly Piquet, filha do tricampeão mundial da categoria Nelson Piquet.

"Bem-vinda ao mundo, doce Lily. Nossos corações estão mais cheios do que nunca - você é o nosso maior presente. Nós te amamos muito", descreveu o piloto em suas redes sociais.

Verstappen é esperado para participar normalmente do GP de Miami de Fórmula 1, a partir desta sexta-feira. Em território norte-americano, ele ficou fora somente dos compromissos oficiais junto aos órgãos de imprensa.

No GP de Miami, Verstappen, tetracampeão da Fórmula 1, tentará melhorar sua posição no Mundial de Pilotos. Atualmente, ele soma 87 pontos e está atrás da dupla da McLaren na classificação - Oscar Piastri lidera com 99, enquanto Lando Norris tem 89.