Vanderlan chega a 100 jogos pelo Palmeiras e celebra marca: "Que venham muitos mais"

O lateral esquerdo Vanderlan completou 100 jogos com a camisa do Palmeiras. O jogador, formado nas categorias de base do clube, atingiu a importante marca na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, na Arena Castelão, na última quarta-feira.

Por meio das redes sociais, o camisa 6 do Verdão registrou o feito e celebrou: "Muito feliz em completar 100 jogos por esse time gigante, Vencemos jogos, clássicos, títulos e só posso agradecer por fazer parte da história do Palmeiras! Que venham muitos mais jogos! Glória a Deus por tudo que ele faz em minha vida!", escreveu.

Vanderlan chegou ao Palmeiras em 2017, para atuar no sub-15. Nas categorias de base conquistou, entre outros títulos Mundial de Clubes sub-17, a Copa do Brasil sub-17 e a Supercopa Sub-17. Pelo sub-20, faturou o Campeonato Paulista três vezes, além da primeira Copinha, em 2022.

Antes disso, ele já havia estreado pela equipe profissional, em 2020, quando disputou dois jogos. No ano seguinte, em 2021 esteve em campo mais sete vezes. A partir de 2022, passou a se firmar como parte do elenco e fez 13 partidas, com um gol e uma assistência.

Na atual temporada, Vanderlan disputou 14 jogos, sendo 11 como titular e ainda registrou duas assistências. Em 2024, esteve em campo em 35 partidas, registrando sua melhor sequência no clube. A Cria da Academia ainda tem vínculo com o Verdão até o fim de 2028.

Vanderlan segue, junto ao elenco, a preparação para o duelo contra Vasco, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, a partir das 16 horas (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília (DF).