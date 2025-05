Um erro transformou um senador cassado no rei dos mandos de jogo no Brasil

Do UOL, no Rio de Janeiro

Tudo começou com um erro de informação. Em 2022, o Cruzeiro queria levar uma de suas partidas na Série B para Brasília. A diretoria mineira, então comandada por Ronaldo Fenômeno, pensou que o caminho dentro da administração do Mané Garrincha era Luiz Estevão.

O primeiro senador cassado da história brasileira é dono do Brasiliense, o clube que foi vice-campeão da Copa do Brasil e campeão da Série C em 2002, foi campeão da Série B em 2004 e chegou à elite nacional em 2005 — apenas cinco anos após sua fundação. Só que, quando chegou a ligação, ele até já cumpria prisão no regime aberto, mas estava afastado da indústria de jogos de futebol, embora promovesse shows e eventos na arena.

Mesmo assim, aceitou organizar a partida no Mané Garrincha. O Cruzeiro colocou 22.432 pagantes nas arquibancadas, pouco mais de um terço da capacidade máxima do estádio.

"Vimos que era interessante. Todos os grandes clubes brasileiros têm torcedores em Brasília, o que não acontece em nenhum outro lugar. É a única cidade do Brasil em que todos os grandes clubes têm torcidas numerosas. Então, a partir do sucesso daquele jogo do Cruzeiro, começamos a manter contato com outros clubes e com a CBF, visando promover outros jogos em Brasília", explicou Luiz Estevão ao UOL.

A renda líquida de R$ 1,56 milhão daquele dia foi a semente de um empreendimento que dominou o mercado quase oculto do futebol verde-amarelo de venda de mandos de jogos.

Quanto vale um mando?

Desde 2022, Estevão organizou mais de 50 jogos. Pelo Brasileirão, o próximo é Vasco x Palmeiras, no Mané Garrincha, no domingo. O cruz-maltino vai receber R$ 2 milhões, além de uma bonificação de R$ 500 mil caso o jogo tenha mais de 50 mil pagantes.

Luiz Estevão não confirma valores, alegando confidencialidade. Mas eles costumam ser altos. Uma história envolvendo Volta Redonda, Flamengo e um jogo do Campeonato Carioca mostra isso.

O primeiro interessado em tirar a partida do Rio de Janeiro foi Roni, o ex-jogador do Fluminense. Ofereceu R$ 300 mil para o clube do interior.

Luiz Estevão avaliou o jogo em R$ 3,2 milhões. Pagou R$ 2 milhões ao Flamengo e R$ 1,2 milhão ao Volta Redonda - que teve de bancar os R$ 450 mil do voo fretado que levou a outra equipe para Brasília.

Essa diferença de valores explica o motivo de Luiz Estevão ter bom trânsito com os presidentes da maioria dos clubes brasileiros. As propostas ficam irresistíveis.

Gerson, do Flamengo, em ação contra o Volta Redonda, pelo Carioca Imagem: Diogo Neves/Ag. Estado

Por que um time vende o jogo?

Cabe ao time mandante o ônus da organização de cada partida do futebol brasileiro. Existem os custos de arbitragem, estádio, luz, água? A bilheteria deveria pagar isso. Ainda há outras fontes de receita, como lanchonetes ou estacionamentos.

Times com grandes torcidas e estádios para 30, 40, 50 mil pessoas fecham a conta com frequência. Quem não tem estrutura ou se vê diante de baixa demanda às vezes sai no prejuízo. Então, os times olham para o seu calendário e, sempre que aparece um jogo grande pela frente, veem aquele duelo como oportunidade de ganhar mais dinheiro.

Quando saiu a definição dos confrontos da Copa do Brasil de 2025, por exemplo, o presidente do modesto Maracanã já conversava com o ex-senador por mensagem. O clube é da cidade de Maracanaú, o quarto município mais populoso do Ceará, e até tem um estádio recém-reformado para 18 mil torcedores, mas a oportunidade de vender um jogo que mandava em casa contra o Internacional era muito boa. O jogo de volta da terceira rodada, marcada para o dia 22 de maio, será em Fortaleza, no Presidente Vargas. O Inter ganhou a ida, no Beira-Rio, por 1 a 0.

Para esse tipo de negócio, Luiz Estevão criou uma empresa: o Metrópoles Sports.

Quais são os jogos vendáveis?

Existe um mercado de jogos no calendário. São as primeiras rodadas dos Estaduais, as fases iniciais da Copa do Brasil e algumas partidas do Brasileirão. O Botafogo, por exemplo, já fez um aviso prévio à CBF a respeito do jogo contra o Ceará, pelo Brasileirão.

O Metrópoles trabalha muito com o Mané Garrincha, em Brasília, mas sonda outros estádios possíveis. Já houve contato com a administração do Kleber Andrade, em Cariacica, por exemplo, e a empresa já organizou mandos no Espírito Santo.

O negócio geralmente se dá no seguinte modelo: a empresa oferece um cachê fixo aos clubes e banca a logística. Com times grandes, a demanda é por voos fretados, o que encarece o negócio. A empresa ainda aluga estádio e coordena a operação do jogo. Em troca, lucra com bilheteria e outras receitas do estádio - como alimentos e bebidas.

Segundo Luiz Estevão, as principais fontes de receita quando se compra mando de jogo são a bilheteria e os patrocínios. Ele ainda aponta o evento como um meio de divulgação do Metrópoles.

Como a conta fecha?

A operação do Metrópoles Sports não tem ligação com o Brasiliense, que, neste ano, só disputou o Estadual e a Copa Verde - torneio que reúne clubes das regiões Norte e Centro-Oeste, além do Espírito Santo.

"Um time de futebol é um time de futebol apenas, correto? A realização de jogos em Brasília é um negócio, é diferente. São coisas que não se combinam e que não têm nada a ver uma com a outra", explica o ex-senador.

O começo de ano, com jogos dos Estaduais, é quando o mercado fica mais aquecido. Até porque a CBF criou restrições para a reta final do Brasileirão:

"Não será autorizada a transferência de partida para outro estado nos últimos cinco mandos de campo de cada clube em competições de pontos corridos e nos últimos dois mandos de campo em competições ou fases de mata-mata", diz o artigo 15 do Regulamento Geral de Competições.

Sete jogos do Carioca fizeram parte do portfólio de Luiz Estevão em 2025. Ele ainda organizou jogos do Paulista e do Mineiro, além da Supercopa.

Ao levar o jogo para fora do estado de origem do mandante, a aposta é oferecer um evento a quem tem menos contato com o time do coração. Mas, dependendo dos preços e da ocupação do estádio, o tiro pode sair pela culatra.

Dos sete jogos que fez do Carioca, cinco tiveram saldo negativo considerando a equação (Receita líquida) - (Valor da cota aos clubes) = resultado parcial.

Luiz Estevão argumenta que consegue arrecadar patrocínios para compensar, algo que não entra no borderô. "Temos um pacote de jogos. A gente fecha um pacote de patrocínios. Não tem individualização de patrocínio para um jogo. E aí, temos valores que entram como receita", explica.

A receita de bares e estacionamento da arena também não é computada nos documentos oficiais da operação dos jogos. Então, não quer dizer que o saldo da empresa que compra o mando tenha ficado negativo. Mas a conta ajuda a mostrar a dimensão do risco da operação.

O desafio também é não saturar alguns locais com várias partidas. Mas fica mais fácil enfileirar eventos só porque se tem muito dinheiro?

"Eu acho que o mais importante não te disseram, né? Que nós já fizemos nesses três anos mais de 50 jogos e todos eles impecáveis do ponto de vista de segurança e organização", diz o ex-senador.

Até a CBF vende o mando de jogo

Em 2023, o Metrópoles Sports fechou contrato pela Supercopa do Brasil. Veio a calhar com a ideia da CBF de colocar Brasília como local fixo da partida. Hoje, a capital federal saiu da rota da Supercopa. Luiz Estevão, não.

Flamengo conquistou a Supercopa 2025 Imagem: Fernando Torres/CBF

O acordo entre Ednaldo Rodrigues e o ex-senador veio após a CBF rejeitar a Supercopa nos EUA ou na Arábia Saudita. A CBF mantém o poder de definir onde será a competição — moeda de troca política na entidade. Mas é a empresa de Luiz Estevão que faz a gestão do estádio e lida com logística e segurança, além de conduzir a venda de ingressos.

"Antes, chegava um monte de pessoas na CBF, como se os locais não tivessem competência para fazer a Supercopa. Acabamos com isso. Hoje, temos uma empresa que tem expertise em toda a logística. A CBF define o local e eles fazem toda a operação. Lógico que tem gente da CBF acompanhando, mas a gente tem feito assim", disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Já se passaram três das cinco edições previstas no acordo. A mais recente foi a do Botafogo 1 x 3 Flamengo no Mangueirão, em Belém, dia 2 de fevereiro deste ano. Segundo o borderô, a renda líquida do jogo (o que sobrou após os custos operacionais) foi de R$ 7,47 milhões. A CBF não revela por quanto Luiz Estevão comprou a Supercopa.

Uma breve história do senador cassado

Luiz Estevão está com 75 anos. Em 2000, foi cassado, resultado do escândalo de superfaturamento das obras do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP). Ele não se envergonha do passado - até porque recebeu o indulto em 2023.

"Fui preso cinco vezes, no total. Acabei passando seis anos na cadeia. Todo mundo sabe disso, eu não escondo, não tenho nenhum constrangimento ao falar disso. Até porque é fato, é público, é notório. Mas eu nunca sofri nenhum questionamento de pessoas que tenham colocado em dúvida a minha capacidade de cumprir compromissos", disse ao UOL o ex-senador.

A cassação foi por quebra de decoro parlamentar depois de ser acusado de desvio de verba pública. A CPI do Judiciário evidenciou o desvio de mais de R$ 150 milhões dos cofres públicos. O esquema era chefiado pelo juiz Nicolau dos Santos Neto, o Lalau, presidente da comissão de obras do tribunal.

Luiz Estevão foi condenado por peculato, corrupção ativa e estelionato. Depois de 36 recursos, ele foi preso pela primeira vez em 2016. Na prisão da Papuda, em Brasília, o ex-senador chegou a dividir cela com o ex-ministro José Dirceu, condenado por corrupção.

Em 2019, o ex-senador passou para o regime semiaberto. Em 2021, foi para o aberto. O indulto de Natal ocorreu após um decreto do então presidente, Jair Bolsonaro. A argumentação da defesa passou pelo fato de ele já ter cumprido um terço da pena e ter mais de 70 anos.

Luiz Estevão admitiu que foi beneficiário do esquema, mas "não era personagem principal". Ele admite que tirou proveito, mas alega não ter sido o agente direto da operação, já que não era responsável pela obra.

Ex-PMDB e PRTB, Luiz Estevão diz que não está mais filiado a qualquer partido político, tampouco tem pretensões eleitorais. "Eu não tenho projeto político. E ninguém da minha família tem. A vida é caminhar para frente. No meu horizonte, não há perspectiva alguma de voltar à política".